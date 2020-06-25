Меладзе сказал спасибо режиму самоизоляции

«Двадцать пять лет у меня не было того, что есть сейчас. Куда-то несся, постоянно строил планы. Мы жили так, будто едем на неком эскалаторе, который катится вниз, нам же нужно все время бежать вверх, чтобы хотя бы стоять на месте, а мы еще и подниматься стараемся. В какой-то момент мечтал, чтобы и эскалатор, и я остановились», — заявил Меладзе.

Он благодарен режиму самоизоляции, потому что впервые за долгое время смог отдохнуть, уделить время жене и детям и никуда не торопиться.

«Мы с Альбиной наконец-то стали всем пользоваться и жить как семья. Я делаю замечания детям, они не слушают», — добавил певец.

Из-за пандемии коронавируса Меладзе, как и многие артисты, соблюдал строгий режим самоизоляции. Даже сейчас он почти не выходит из дома. Все его концерты и выступления перенесены на более позднее время, напомнил сайт eg.ru.