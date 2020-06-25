    25 июня 2020, 10:37

    Меладзе сказал спасибо режиму самоизоляции

    Алена Макаренко

    Певец Валерий Меладзе стал больше проводить время со своей семьей. В этом ему «помогла» пандемия коронавируса, сообщила «Антенна-Телесемь».

    «Двадцать пять лет у меня не было того, что есть сейчас. Куда-то несся, постоянно строил планы. Мы жили так, будто едем на неком эскалаторе, который катится вниз, нам же нужно все время бежать вверх, чтобы хотя бы стоять на месте, а мы еще и подниматься стараемся. В какой-то момент мечтал, чтобы и эскалатор, и я остановились», — заявил Меладзе.

    Он благодарен режиму самоизоляции, потому что впервые за долгое время смог отдохнуть, уделить время жене и детям и никуда не торопиться.

    «Мы с Альбиной наконец-то стали всем пользоваться и жить как семья. Я делаю замечания детям, они не слушают», — добавил певец.

    Из-за пандемии коронавируса Меладзе, как и многие артисты, соблюдал строгий режим самоизоляции. Даже сейчас он почти не выходит из дома. Все его концерты и выступления перенесены на более позднее время, напомнил сайт eg.ru.