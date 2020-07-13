«Золотую судью» Хахалеву лишили полномочий досрочно

Елену Хахалеву, которую называют «золотой судьей», в Москве раньше времени освободили от полномочий. Об этом сообщили в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).

По данным РЕН ТВ, президиум ВККС решил привлечь Хахалеву к дисциплинарной ответственности, а также лишить ее первого квалификационного класса.

При этом не учитывалась ни ее состояние здоровья, ни заявления о травле. Женщина не приходила на заседания коллегии, сообщая о болезни. Позже ее госпитализации в больницу из-за коронавируса.

Скандал с Хахалевой разгорелся еще в июле 2017 года. Тогда в Сети появилась видеозапись со свадьбы ее дочери, она состоялась 10 июня того года. Девушка вышла замуж за сотрудника управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

На празднике присутствовали звезды шоу-бизнеса. В их числе — Валерий Меладзе и Николай Басков. Мероприятие обошлось в два миллиона долларов.

Судья заявила, что за все платил отец дочки — бизнесмен Роберт Хахалев. Он подтвердил, что вкладывался в торжество. Однако потратил на него не более пяти миллионов рублей. Предприниматель отметил, что Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе пришли на свадьбу как гости. Но на этом история не закончилась.

В ноябре 2018 года Хахалеву лишил должности председателя коллегии, а в 2019-м новый руководитель Краснодарского краевого суда отстранил ее от судебных процессов. Также СМИ писали, что диплом Елены из Тбилисского государственного университета поддельный. Недавно «золотая судья» отказалась говорить о своих доходах.