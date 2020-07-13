Помог полиции и попал под суд. Поймавшему вора бизнесмену грозит больший срок, чем отловленному преступнику

Предприниматель из Татарска Денис Ефимов помог полиции поймать вора: сам нашел его и доставил в отделение. Но вместо вознаграждения ему теперь грозит тюремный срок — за похищение человека.

История произошла в городе Татарске Новосибирской области. Все началось в 2016 году, когда произошло ограбление местного магазина электроники и бытовой техники. Грабитель разбил окно и вынес дорогостоящий товар. Владелец торговой точки, Денис Ефимов, незамедлительно обратился в полицию, предоставив записи с видеокамер и отпечатки пальцев.

Скоро была установлена личность главного подозреваемого: им оказался местный вор-рецидивист, уже несколько раз судимый за грабежи, 26-летний Вячеслав Сергеев. Однако с его поимкой полиция почему-то не торопилась. И пока велось следствие, подозреваемый успел совершить еще одно ограбление того же самого магазина. В общей сложности ущерб от дел Сергеева составил для магазина около полутора миллионов рублей.

Тогда Ефимов решил сам взяться за дело. Довольно скоро бизнесмену удалось найти вора, усадить в машину и доставить в отделение. Оказалось, Сергеев прятался в соседнем Омске. Задержать его Ефимову помогли двое друзей, братья Роман и Дмитрий Басалыко. Разумеется, завязалась потасовка, Сергеев даже выбил зуб Ефимову, но все-таки вора скрутили.

По дороге в полицию грабитель на камеру признался во всех своих делах, при этом попытался сдать еще и 17-летнего «сообщника». За ним тоже приехали, но выяснилось, что никакого отношения к грабежам молодой человек не имеет, поэтому дальше поехали уже прямиком в отделение.

Но в полицию Сергеева доставили не сразу ночью по приезде в Татарск, а уже на следующее утро — по словам Ефимова, об этом их попросил сам подозреваемый. При этом Ефимов заранее предупредил сотрудников отделения, что везет к ним преступника.

Следствие длилось недолго, и вскоре Сергеева признали виновным в трех ограблениях. Но неожиданно повязали и самого Ефимова вместе с братьями Басалыко. На них завели дело сразу по двум статьям — «Самоуправство» и «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Теперь бизнесмену, поймавшему вора, грозит срок до 12 лет.

Обвинение настаивает: тот факт, что Сергеева скрутили и усадили в машину — это насильственное действие, выходящее за рамки закона. Кроме того, обвинители утверждают, что признательные показания на камеру из грабителя выбивали пытками. Против этого, однако, говорит тот факт, что никаких телесных повреждений у Сергеева обнаружено не было.

Имел ли Ефимов право задерживать преступника?

Своими соображениями по поводу этого дела поделился с «360» адвокат по уголовным делам Равиль Сабуров. По его словам, в первую очередь стоит иметь в виду, что Ефимов однозначно знал, кого он задерживает. Он точно знал, что Сергеев совершил преступление. И, во-вторых, важно то, что Ефимов — лицо, пострадавшее от действий грабителя: его имуществу был нанесен серьезный ущерб.

Стоит сразу ответить на вопрос: имел ли право Ефимов в принципе задерживать Сергеева? Все-таки он не представитель власти. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда № 19 от 27 сентября 2012 года — да, имел. В этом постановлении прямо говорится: «Право на задержание лица, совершившего преступление, имеют не только уполномоченные на то представители власти, но и иные лица, в том числе пострадавшие от преступления, или ставшие его непосредственными очевидцами, или лица, которым стало достоверно известно о его совершении».

Было ли со стороны Ефимова превышение своих прав?

«С одной стороны, действия Ефимова подпадают под статью 38 УК РФ — „Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление“. Важно понимать, что тут имеется в виду не только вред здоровью, но и моральный вред. Но он же сразу переместил его в органы власти! А в соответствии с примечанием к с 126 статье УК РФ, в этой ситуации уголовно наказуемого деяния уже нет. Фактически Ефимов отказался от похищения и передал преступника полиции. Если бы он его похитил и потом его где-то у себя удерживал — это было бы незаконное лишение свободы. А в примечании же говорится: „Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности“. Если в его действиях не содержится иного состава преступления», — заявил адвокат.

Получается, роковым для Ефимова может стать обстоятельство, что он отвел Сергеева в отделение все-таки не сразу, а целую ночь удерживал у себя в гараже — пускай и по его же просьбе. Но и на это есть ответ — Пленум № 58 Верховного Суда от 24 декабря 2019 года, в котором говорится, что в случае добровольного освобождения похищенного похититель может быть привлечен к ответственности только в случае иного состава преступления — например, нанесение вреда здоровью. Но здесь этого нет.

«Даже если бы Ефимов сначала решил расправиться с Сергеевым, но потом бы передумал и передал его органам власти — он в таком случае отказался от похищения и, следовательно, освобождается от уголовной ответственности. Примечание статьи 126 — основной конек защиты. Нужно немедленно писать жалобу прокурору на этот счет», — заявил Саберов.

Обвинение же в самоуправстве и вовсе не выдерживает никакой критики.

Нет никаких доказательств, что Ефимов пытал грабителя, требовал вернуть имущество. Тогда бы это было самоуправство. Но он-то его здоровеньким сразу передал в руки полиции! Равиль Саберов адвокат по уголовным делам.

Более того, по словам Саберова, можно смело утверждать, что Ефимов действовал вынужденно — ведь иначе он не мог защитить себя и свой бизнес от новых ограблений. Фактически, он пошел на этот шаг, отчаявшись и уже не доверяя сотрудникам полиции. Ведь после того, как личность грабителя была установлена, он совершил повторное ограбление.

Да и при обнаружении грабителя Ефимов явно не мог сразу сообщить полиции — тот бы успел скрыться — поэтому потерпевший, опять же, вынужден был действовать самостоятельно.

Опасные действия рассматриваются как преступления

Как следует из примечания к статье 126 УК РФ, 38 статье, а также постановлений Пленумов № 19 и № 58, Ефимов действовал полностью в рамках закона и никакого преступления не совершал. Поэтому обвинительный приговор, да еще и такой суровый (бизнесмену светит больший срок, чем грабителю) будет не только чудовищно несправедливым, но и опасным.

Любой несправедливый приговор в этом деле приведет к тому, что граждане в следующий раз в аналогичной ситуации просто поднимут руки. Какая может быть вера в закон после такого? Равиль Саберов адвокат по уголовным делам.

Адвокат добавил, что в России существует не очень хорошая практика: любые опасные действия рассматриваются правоохранителями как преступления, даже если они совершались в рамках необходимой самообороны. Например, если кто-то применяет оружие в целях самообороны, его сразу обвиняют в умышленном убийстве, потом переквалифицируют на превышение пределов допустимой обороны, и только после этого можно доказать, что этот человек вообще невиновен. Но это при самом удачном раскладе.