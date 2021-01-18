Жизнь с вакциной. Какими будут иммунитет и правила гигиены после прививки

Маска нужна после прививки

Молекулярный биолог, вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов объяснил «360», что даже после второго введения вакцины от коронавируса маску стоит носить еще минимум две недели.

«Процесс формирования антител — это минимум две недели, а лучше три — 21 день. Да и социальную дистанцию также нужно соблюдать, пока не истечет 21 день после последней прививки», — объяснил он.

Врач-терапевт Наталья Уклеина согласна с тем, что после прививки маску и перчатки нужно продолжать носить. Ведь количество антител в организме (так называемый титр антител) у всех разное и нельзя исключить, что уже привитый человек подхватит коронавирус. Есть и другая угроза, отметила Уклеина.

«Во время выработки иммунитета снижаются защитные функции организма, возможно заразиться другими простудными заболеваниями», — объяснила она.

Кроме того, добавила врач-терапевт, нельзя исключать и того, что у некоторых людей может обнаружиться нечувствительность к вакцине, то есть она может не подействовать. Именно поэтому нужно соблюдать все меры профилактики, продолжать носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Роспотребнадзор не выпускал отдельных правил для привившихся граждан, так что оштрафовать за несоблюдение предписаний могут вне зависимости от титра антител.

Вероятность заражения мала

Сергей Нетесов отметил, что эффективность «Спутника V» его создатели оценивают в 91-95%, то есть приблизительно в 5-10% случаев даже после вакцинации иммунитет может не выработаться или выработаться в недостаточной мере, так что произойдет заражение.

Не стоит забывать, что у иммунитета есть определенная сила, так что даже привитый человек, столкнувшийся с большим количеством активных инфицированных переносчиков вируса, может заболеть.

«Иммунитет — это нейтрализация вируса защитными силами организма. Он может нейтрализовать одно количество, а в 100 раз больше вируса он может и не нейтрализовать», — объяснил Нетесов.

К тому же, говорят специалисты, можно подхватить коронавирусную инфекцию и в процессе выработки иммунитета. Этим, например, объяснялось то, что в ноябре несколько привитых «Спутником V» врачей все же заболели ковидом.

Какие побочные эффекты допустимы?

Основные побочные эффекты вакцины от коронавируса неновы, они похожи на побочные эффекты от любой прививки. Наталья Уклеина отметила, что сразу после вакцинации может повыситься температура, как и после любой прививки.

«Если температура держится более трех дней, однозначно нужно обратиться ко врачу», — отметила она.

Также возможно, что в месте инъекции возникнет покраснение. Если оно не вызывает неприятных ощущений, можно не переживать, но если вместе с покраснением появляется и уплотнение, то тоже стоит показаться специалисту.

Сергей Нетесов посоветовал внимательно прочитать инструкцию к вакцине — это поможет понять, что будет ждать человека после прививки и какие побочные эффекты предусмотрены, а с какими пора начинать беспокоиться.

«В целом я бы рекомендовал всем, кто собирается вакцинироваться, просто почитать выложенную на сайте rlsnet.ru инструкцию по применению вакцины (это всего три-четыре страницы), сделать для себя какие-то выводы и знать, к чему надо быть готовым», — сказал Нетесов.

Искать следует по названию вакцины — Гам-Ковид-Вак (торговое название «Спутника V»). Как раз из инструкции можно узнать, что распространенными побочными эффектами прививки от коронавируса могут оказаться озноб, повышенная температура, общее недомогание, головная боль и симптомы простудных заболеваний. Все они не свидетельствуют о проблеме, если длятся недолго.

Также может болеть или зудеть место введения вакцины. Если вы хотите сделать прививку от коронавируса, то почитайте подробную инструкцию о том, как записаться на прием и к чему готовиться.