Вакцинация пожилых людей от коронавируса началась в Подмосковье 28 декабря. Теперь прививки от вируса могут сделать жители региона старше 60 лет.

Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами правительства и главами муниципалитетов региона.

«С сегодняшнего дня мы открываем запись для жителей старше 60 лет. Прошу глав городских округов активно включиться в информационную кампанию. В праздничные дни вакцинация будет продолжена. То есть пункты не будут работать только 1 и 7 числа, а во все остальные дни прием по записи будет осуществляться», — отметила Стригункова.

Воробьев призвал наладить работу портала госуслуг таким образом, чтобы «все, кто хочет поставить прививку, понимали порядок подачи заявления и видели свою очередь».

Стригункова попросила глав муниципалитетов региона присоединиться к информационной компании по пропаганде вакцины от коронавируса среди жителей «наиболее рисковой группы».

Она также отметила, что сейчас в регионе работают 94 пункта вакцинации — все они открыты. За все время жители региона получили почти 16 тысяч доз вакцины, в запасе остались еще 3 265 неиспользованных доз препарата. Кроме того, Московская область уже на этой неделе получит тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона» — ее будут использовать для вакцинации медицинских работников и сотрудников Роспотребнадзора.

В Домодедовской центральной городской больнице несколько пациентов старше 60 лет уже получили вакцину от коронавируса. Им сделали прививки при выписке из клиники — ни у кого не было никаких побочных эффектов.