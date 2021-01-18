Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России

С 18 января в России стартует массовая вакцинация россиян от коронавируса. Привиться можно будет препаратом «Спутник V» и пептидной вакциной «ЭпиВакКорона». Позже в программу будет включен препарат Центра Чумакова.

По сообщению РБК, вице-премьер России Михаил Мишустин ранее доложил главе государства Владимиру Путину, что промышленность перевыполнила плановые нормы и объемы выпуска вакцины.

По поручению Минздрава в регионах будет увеличено число пунктов, где граждане смогут получить прививку. У людей старше 60 лет сейчас наблюдается высокий спрос на вакцинацию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны. К осени должен сформироваться коллективный иммунитет.

Записаться на прививку жителям Подмосковья можно на сайте госуслуг. Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией.