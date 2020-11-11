Вакцины защищают не всех, и это нормально. Почему привитые «Спутником V» врачи на Алтае заболели COVID-19

В Алтайском крае трое медиков, привитых российской вакциной «Спутник V», все же заболели COVID-19. По словам главного эпидемиолога региона, врачи были заражены, когда получили первую прививку, но тест этого не показал. На самом деле ни одна прививка не является панацеей — по разным причинам подхватить вирус можно даже после вакцинации, и это касается не только SARS-CoV-2.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края заявили, что заразившиеся после прививки медики были больны COVID-19 уже на момент вакцинации, однако их тесты по каким-то причинам не показали наличие вируса в организме. Таким образом, заболеть они смогли из-за того, что вирус уже находился в инкубационном периоде.

«Ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде», — объяснила главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Более того, издание amic.ru сообщает о том, что заболевание у врачей выявили после того, как они получили только одну часть вакцины. Сейчас, по информации издания, медики уже выздоровели, и если у них не появились антитела к COVID-19, то им сделают инъекции второй части вакцины.

Два укола

В министерстве напомнили о том, что российская вакцина от коронавируса является двухкомпонентной. Это значит, что для формирования иммунитета недостаточно одного укола.

Сначала, объясняет молекулярный биолог, вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов, пациенту вводят первый компонент вакцины, содержащий аденовирус, и только через три недели — второй.

«Вообще, двухкомпонентных и даже трехкомпонентных вакцин немало: вакцины против клещевого энцефалита, гепатита В, папилломавируса. И стойкий иммунитет появляется только как минимум через две-три недели после последней вакцинации», — объяснил Нетесов.

В Министерстве здравоохранения РФ подтвердили, что у заболевших врачей не успел выработаться иммунитет, он появляется спустя три недели после второго укола.

Третья фаза

Кроме того, Сергей Нетесов уверен, что российская вакцина может иметь ряд нюансов, так как третья фаза испытаний, которая проводится сейчас, еще не завершена.

«У нас в России вакцины на основе аденовируса никогда массово не применялись, поэтому то, что сейчас с вакциной „Спутник V“ происходит, и называется испытаниями — мы про этот кандидатный препарат очень много еще не знаем», — уверен он.

Согласен с этим и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Черпунов. Ведь пока известны результаты испытаний с очень узкой выборкой — всего 38 человек, среди которых могли оказаться исключительно здоровые люди, одинаково хорошо отреагировавшие на вакцину.

«Здесь вакцина рекомбинантная, то есть не непосредственно антиген вводят, на который надо выработать иммунитет, а вводят такую псевдовирусную частицу, которая единожды проникает в клетки и там вырабатывает нужные белки. На это требуется время», — объяснил Черпунов.

Более того, Нетесов отметил, что не у всех получивших прививку появляется иммунитет. По его словам, это значится даже в публикации российских врачей в медицинском журнале The Lancet.

«После первой прививки не у всех испытуемых появляется иммунитет. Разработчики же не зря предлагают сделать два укола, они ведь хотят, чтобы иммунитет был гарантирован не менее чем у 90% людей», — уверен Нетесов.

Вакцина не панацея

При этом ни одна вакцина не может дать 100% гарантии того, что человек не заразится.

«Как писал классик, абсолютную гарантию дает только страховой полис. И даже эти слова были наполовину шуткой. Просто все-таки люди реагируют на вакцины по-разному, необязательно, что 100% людей прореагируют одинаково, возможны варианты», — объяснил Нетесов.

Согласен с этим и Черпунов, по его мнению, достаточно большая доза вируса может пробить даже самую успешную вакцину.

«В любом случае вакцина должна минимизировать тяжесть заболевания. А иммунитет у всех работает по-разному, не на всех вакцинах у человека сформируется достаточно устойчивый иммунитет после вакцинации», — сказал он.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев добавил, что особенности организма человека играют большую роль в том, сработает ли вакцина. Например, помешать могут хронические заболевания, несмотря на то, что они не являются противопоказанием для вакцинации.

«Некоторые вакцины, например, не работают, потому что вирус меняется. Но самое главное, что прививки снижают смертность от заболевания. Например, ни один привитый от гриппа человек от него не умер за последние три года», — заключил он.