26 февраля в СМИ появилась информация о том, что ульяновский восьмиклассник, которого все знали исключительно приветливым и вежливым тихоней, пришел в класс, ударил заточкой учительницу и убежал. Чуть позже в Саратове арестовали двух парней 14 и 15 лет, которые готовились совершить массовый расстрел в школе — из мести.

Проблемы воспитания

Во все времена доля так называемых сложных детей остается одинаковым — порядка 1-2%. Это те дети, которые в каких-то неприятных для себя ситуациях готовы обратиться к насилию как по отношению к сверстникам, так и ко взрослым. Об этом «360» рассказал психолог, доктор наук по культурологии, профессор, писатель Андрей Зберовский.

По его мнению, одной из главных проблем современного российского общества является деформация функции школы. Если раньше она должна была воспитывать детей, вкладывать им в головы какие-то общие ценностные ориентиры, то сейчас она только учит, «сколько будет дважды два». В то же время все меньше времени воспитанию детей могут уделять и родители — они работают круглыми сутками, по привычке надеясь на школу. Но если чужие методы воспитания придутся им не по душе, у них есть все возможности наказать учебное заведение. Поэтому дети, к сожалению, часто оказываются предоставлены сами себе.

Сейчас на воспитание детей с каждым годом уходит все меньше времени, родители не могут — у них нет времени, учителя не хотят — им за это не платят, в итоге ребенка воспитывает телевизор. А телевизор воспитывает на новостях, блокбастерах, где ты должен взять молоток, ножик, топор и показать, кто главный в классе Андрей Зберовский психолог, доктор наук по культурологии, профессор, писатель.

В то же время в современной школе обязательно должен быть психолог, который, по идее, может компенсировать ту самую воспитательную функцию. Он обязан общаться с детьми, замечать внутренние конфликты, выявлять потенциальных жертв и обидчиков, чтобы предотвращать то, что впоследствии становится криминальной хроникой. Но то ли не хватает квалификации, то ли зарплат, то ли просто недостаточно серьезен контроль за деятельностью школьных психологов — в большинстве школ их работа заключается в проведении примитивных тестов и до реального общения с детьми дело не доходит.

Когда происходят такие ЧП, как правило, школьные психологи последними узнают о наличии проблемы в классе, классные руководители тоже не всегда имеют возможность оказать влияние на ситуацию. Есть огромное количество детей, которые готовы сорваться, и никто им не помогает, никто не обращает на них внимания, поэтому такие ситуации были, есть и будут происходить Андрей Зберовский психолог, доктор наук по культурологии, профессор, писатель.

Когда «спокойный и отзывчивый ребенок» берет нож

Усиливают проблему и новые технологии. Зберовский обратил внимание на то, что возможность заснять конфликт на камеру и выложить его в интернет сильно увеличивает градус напряженности у детей. Если раньше конфликт мог сойти на нет уже через несколько дней, а то и часов — когда поссорившиеся или подравшиеся дети забыли о проблеме, — то сейчас это становится почти невозможным.

Унижение человека в разы увеличивается: одно дело — его толкнули или оскорбили, а другое дело — засняли это и показывают много дней. То есть человек чувствует себя оскорбленным ежедневно, боль не утихает Андрей Зберовский психолог, доктор наук по культурологии, профессор, писатель.

По мнению Зберовского, склонные к агрессии дети всегда были, есть и будут, но зачастую в новости попадают как раз другие — спокойные и неконфликтные. Клинический психолог, основатель и руководитель Центра рациональной психологии Михаил Хорс видит причину этого в том, что современное общество учит людей быть толерантными, мягкими, вежливыми, показывает недопустимость агрессии в любом ее проявлении.

Этот подход, что агрессия — это плохо, приводит к тому, что мальчики стараются быть вежливыми и спокойными, держат это в себе, а когда оно вырывается, то уже приобретает такие уродливые формы, асоциальные Михаил Хорс клинический психолог, основатель и руководитель Центра рациональной психологии.

В таких ситуациях очень важно, по мнению психологов, гармоничное воспитание. Детям очень важно иметь возможность выплеснуть агрессию, которая неминуемо накапливается, чаще всего такая возможность есть в спорте. Тогда это приобретает естественную форму, у них нет на это запрета, как на неприемлемое поведение, и нет внутреннего конфликта», — добавил Хорс.

Спокойные по своей натуре дети, которые не умеют эффективно защищать себя, не умеют продавливать свою позицию, очень часто терпят до последнего — пока пружина совсем не согнется. «Это совершенно логично, что крайние действия совершаются детьми, которые раньше вели себя спокойно, потому что они не умеют себя агрессивно вести. В этом их проблема», — заключил Зберовский.