Пятиклассник из Подольска затерроризировал школу. Но отец утверждает, что мальчик просто защищается
В минувший четверг пятиклассник напал на девочку, которая стояла к нему спиной. Мама пострадавшей школьницы в беседе с «360» рассказала, что врачи диагностировали ушиб плечевого сустава.
Дочь просто была в столовой, когда он напал сзади и ударил ее. Это не драка, это просто нападение. Когда с ним начинают общаться, он убегает. А его отец говорит, что сына травят, поэтому он защищается. Но непонятно от чего, мальчик с моей дочерью даже не был знакоммама пострадавшей школьницы.
Она отметила, что когда пришла в полицию писать заявление, там узнала, что проблема с пятиклассником, который избивает детей, появилась не за один день.
«Но так как папа у мальчика юрист, а мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, никаких мер к нему принято быть не может», — пояснила она.
Боятся лишний раз смотреть
Сегодня школьник снова напал на кого-то из детей. В гимназию приехали полиция и скорая. Пострадавшего ребенка отправили в травматологию. Но по словам матери избитой девочки, ничего не изменится, а в полиции просто появится очередное заявление.
«Ситуация смешная, но выхода из нее нет. Заложниками ситуации остаются дети», — отметила она.
Наталья, мама избитого сегодня школьника, рассказала, что сын и его обидчик стояли рядом на перемене. В руках у обоих были телефоны, и хулиган пытался забрать гаджет ее сына.
«Мой не хотел отдавать. Его друг придержал драчуна, а в итоге сын получил кулаком по челюсти и в нос. Сейчас он дома и боится идти в школу», — поделилась Наталья.
Мальчика перевели в класс ее сына после первой четверти, так как в прошлом коллективе он не нашел общего языка с другими учениками. Но и в новом классе начались проблемы.
Его папа говорит, что наши дети его не приняли, а он защищается. Но сейчас это уже не только наших детей касается. Он избил девочку из «А» класса, мальчика из «Б» классаНатальямать пострадавшего мальчика.
Она отметила, что мальчика остальные дети просто боятся, поэтому с ним стараются лишний раз не разговаривать и даже не смотреть на него. Это бесит мальчика, и он начинает кулаками привлекать к себе внимание.
«Что нам делать, мы не знаем, потому что в полицию писать бесполезно. Сделать ничего не могут, потому что ребенок несовершеннолетний», — заявила Наталья.
«Просто не дает себя в обиду»
Папа пятиклассника Алексей объяснил «360», что его сына дразнят, а он не дает себя в обиду. Все началось еще в прошлом классе, где мальчик был таким неформальным лидером. Но с приходом нового одноклассника ситуация изменилась.
«Новенький сколотил банду. <…> Когда сына перевели в другой класс, там началось: „Сейчас тебя дальше пошлют еще“. Он просто себя в обиду не дает, вот и все. Я вижу причину в этом», — сказал отец мальчика.
Он пояснил, что исходит из того, что рассказывает ему сын. При этом он пояснил, что учителя вместо того, чтобы разобраться в ситуации, начинают кричать и называть мальчика «зверем».
Алексей подчеркнул, что даже водил сына к психиатру, который не нашел никаких отклонений у сына.
Когда объявили, что он уйдет в другой класс, за две недели ни одного замечания. Все. Мальчик уходит, отстаньте от него. Если бы проблема была в нем, то все равно продолжался бы конфликтотец пятиклассника.
По его словам, разбираться надо с родителями детей, учителями и директором школы, которая перевела его сына в другой класс, что стало причиной конфликта. При этом переводить сына в другую школу он не хочет. По словам Алексея, это ни к чему не приведет, так как все учебные заведения находятся рядом, а значит, травля только усилится.
«Я сейчас с делами разгребусь и начну разбираться со школой, потому что это не педагоги, это какие-то или идиоты, или просто неспособные справиться с поставленной задачей. Но закончится это плохо», — подытожил отец ребенка.
Однако сегодня стало известно, что от кулаков пятиклассника пострадала еще одна девочка, а также учительница и завуч. Они написали заявление в полицию. Как сообщили в УМВД России по Подольску, полиция начала проверку. О результатах станет известно позднее.
В самой гимназии «360» заявили, что директора нет на месте. Там подтвердили, что последний инцидент с мальчиком произошел сегодня. «Сейчас мы над этим работаем», — пояснили в учебном заведении.
Проблемы с поведением есть не только у пятиклассников. Ученик старших классов в Псковской области в ходе конфликта с учительницей ударил ее по лицу. Молодой человек не реагировал на замечание педагога, пока качался на стуле. Когда учительница просто выдернула из-под него стул, то юноша взбесился и ударил женщину с такой силой, что та упала.