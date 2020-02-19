Пятиклассник из Подольска затерроризировал школу. Но отец утверждает, что мальчик просто защищается

Родители школьников из подольской гимназии № 7 постоянно пишут заявления в полицию на ученика пятого класса, который избивает их детей. Отец мальчика объясняет поведение сына тем, что тот защищается от травли, которую ему устроили. В конфликте разбирался «360».

В минувший четверг пятиклассник напал на девочку, которая стояла к нему спиной. Мама пострадавшей школьницы в беседе с «360» рассказала, что врачи диагностировали ушиб плечевого сустава.

Дочь просто была в столовой, когда он напал сзади и ударил ее. Это не драка, это просто нападение. Когда с ним начинают общаться, он убегает. А его отец говорит, что сына травят, поэтому он защищается. Но непонятно от чего, мальчик с моей дочерью даже не был знаком мама пострадавшей школьницы.

Она отметила, что когда пришла в полицию писать заявление, там узнала, что проблема с пятиклассником, который избивает детей, появилась не за один день.

«Но так как папа у мальчика юрист, а мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, никаких мер к нему принято быть не может», — пояснила она.

Боятся лишний раз смотреть

Сегодня школьник снова напал на кого-то из детей. В гимназию приехали полиция и скорая. Пострадавшего ребенка отправили в травматологию. Но по словам матери избитой девочки, ничего не изменится, а в полиции просто появится очередное заявление.

«Ситуация смешная, но выхода из нее нет. Заложниками ситуации остаются дети», — отметила она.

Наталья, мама избитого сегодня школьника, рассказала, что сын и его обидчик стояли рядом на перемене. В руках у обоих были телефоны, и хулиган пытался забрать гаджет ее сына.

«Мой не хотел отдавать. Его друг придержал драчуна, а в итоге сын получил кулаком по челюсти и в нос. Сейчас он дома и боится идти в школу», — поделилась Наталья.

Мальчика перевели в класс ее сына после первой четверти, так как в прошлом коллективе он не нашел общего языка с другими учениками. Но и в новом классе начались проблемы.

Его папа говорит, что наши дети его не приняли, а он защищается. Но сейчас это уже не только наших детей касается. Он избил девочку из «А» класса, мальчика из «Б» класса Наталья мать пострадавшего мальчика.

Она отметила, что мальчика остальные дети просто боятся, поэтому с ним стараются лишний раз не разговаривать и даже не смотреть на него. Это бесит мальчика, и он начинает кулаками привлекать к себе внимание.

«Что нам делать, мы не знаем, потому что в полицию писать бесполезно. Сделать ничего не могут, потому что ребенок несовершеннолетний», — заявила Наталья.

«Просто не дает себя в обиду»

Папа пятиклассника Алексей объяснил «360», что его сына дразнят, а он не дает себя в обиду. Все началось еще в прошлом классе, где мальчик был таким неформальным лидером. Но с приходом нового одноклассника ситуация изменилась.

«Новенький сколотил банду. <…> Когда сына перевели в другой класс, там началось: „Сейчас тебя дальше пошлют еще“. Он просто себя в обиду не дает, вот и все. Я вижу причину в этом», — сказал отец мальчика.

Он пояснил, что исходит из того, что рассказывает ему сын. При этом он пояснил, что учителя вместо того, чтобы разобраться в ситуации, начинают кричать и называть мальчика «зверем».

Алексей подчеркнул, что даже водил сына к психиатру, который не нашел никаких отклонений у сына.

Когда объявили, что он уйдет в другой класс, за две недели ни одного замечания. Все. Мальчик уходит, отстаньте от него. Если бы проблема была в нем, то все равно продолжался бы конфликт отец пятиклассника.

По его словам, разбираться надо с родителями детей, учителями и директором школы, которая перевела его сына в другой класс, что стало причиной конфликта. При этом переводить сына в другую школу он не хочет. По словам Алексея, это ни к чему не приведет, так как все учебные заведения находятся рядом, а значит, травля только усилится.

«Я сейчас с делами разгребусь и начну разбираться со школой, потому что это не педагоги, это какие-то или идиоты, или просто неспособные справиться с поставленной задачей. Но закончится это плохо», — подытожил отец ребенка.

Однако сегодня стало известно, что от кулаков пятиклассника пострадала еще одна девочка, а также учительница и завуч. Они написали заявление в полицию. Как сообщили в УМВД России по Подольску, полиция начала проверку. О результатах станет известно позднее.

В самой гимназии «360» заявили, что директора нет на месте. Там подтвердили, что последний инцидент с мальчиком произошел сегодня. «Сейчас мы над этим работаем», — пояснили в учебном заведении.

Проблемы с поведением есть не только у пятиклассников. Ученик старших классов в Псковской области в ходе конфликта с учительницей ударил ее по лицу. Молодой человек не реагировал на замечание педагога, пока качался на стуле. Когда учительница просто выдернула из-под него стул, то юноша взбесился и ударил женщину с такой силой, что та упала.