Ударивший учительницу российский подросток был спокойным при чужих родителях. Теперь они увидели «другого человека»

Поколотивший свою учительницу школьник из Псковской области в жизни спокойный и отзывчивый подросток. Об этом «360» рассказала его знакомая, но оправдывать мальчика не стала.

«Его я не оправдываю ни в коем случае. Относительно этого случая, он не прав на все 100%. Тут нет слов. А относительно его повседневной жизни — абсолютно другой человек. У меня такое впечатление, что я видео смотрела не про него. Абсолютно спокойный, отзывчивый ребенок», — поделилась собеседница.

Знакомая этого подростка — мама его школьного друга. Он часто бывает у них дома и ни разу не проявил себя с какой-то плохой стороны. Растет он в неполной семье. Живет вместе с матерью. У него есть брат и сестра.

Женщина рассказала, что мальчик вместе со своей мамой уже сходил к учительнице домой и извинился за свой поступок. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором учительница пытается привести в чувство распоясавшегося ученика. Он сидит к ней спиной на стуле и слушает музыку. Педагог не выдержала и выдернула из-под него стул. Она тут же получила удар в лицо и упала.