Готовивших массовое убийство в Саратове подростков арестовали

В Саратове арестовали подростков, готовивших массовое убийство в городе. Из-за того, что юношам по 14-15 лет, заседание суда проходило в закрытом режиме.

Подростков поместили под стражу на два месяца, они пробудут под арестом до 25 апреля, передает РИА «Новости».

О задержании молодых людей стало известно в среду. Как рассказали в ФСБ, подростки готовили нападение на образовательное учреждение в Саратове. Оба юноши состояли в группах, пропагандирующих идеологию массовых убийств.

Подростков задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там они хранили обрез охотничьего ружья. По словам одного из злоумышленников, они планировали убить около 40 человек. Кроме ружья, они собирались изготовить зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых нашли в интернете.

Атаку подростки запланировали на май 2020 года. Свои планы они объяснили желанием отомстить школе.