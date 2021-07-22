Жалоба в ЕСПЧ поставит Украину в неудобное положение. К решению Европы придется прислушаться

Россия пожаловалась в ЕСПЧ на Украину из-за нарушений прав человека в стране. Специалисты считают, что заявление поможет прорвать информационную блокаду и поставит Украину в неудобное положение перед Европой.

Россия направила в ЕСПЧ жалобу на похищения и пытки людей в Донбассе. По данным Генпрокуратуры, этим занимаются сотрудники СБУ и военнослужащие. В регионе не проводят независимых расследований таких преступлений, а родственникам похищенных людей не предоставляют информации.

В заявлении говорится о том, что власти Украины не дают жителям Донбасса участвовать в выборах. Они также не запретили полеты над зоной боевых действий в Донецкой области, и из-за этого произошло крушение лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур.

Россия требует от Украины прекратить водную блокаду Крыма, остановить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и изданиям на русском языке.

Цель жалобы в ЕСПЧ

До этого Россия никогда не подавала жалобу в ЕСПЧ с требованием защитить права человека на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявление в суд — это попытка разобраться в ситуации с нарушением прав на Украине, а не просто формальное обращение.

Эта жалоба также может раскрыть глаза сотрудников инстанции на события на Украине, о которых замалчивают. Политолог Сергей Марков объяснил, что жалоба преследует цель прорвать информационную блокаду вокруг преступлений Украины. Однако если ЕСПЧ и рассмотрит обращение, то только под давлением.

«Решение по иску, скорее всего, будет половинчатое. С чем-то, может быть, согласятся, с чем-то нет. Надо понимать, что его будут рассматривать под огромным давлением США и стран Евросоюза», — добавил Марков.

Рассмотрение заявления судом — это довольно оптимистичный прогноз. Политолог и публицист Владимир Корнилов предположил, что ЕСПЧ даже не примет жалобу и порекомендует перенаправить ее в международный суд ООН.

Не надо ожидать решения, в том числе положительного решения. Но ценность в том, что Россия сделала зеркальный шаг. Украина подала иск против России в ЕСПЧ, ЕСПЧ принял. Нидерланды подали в прошлом году иск против России, ЕСПЧ принял Владимир Корнилов.

По его словам, теперь если ЕСПЧ откажет России в иске, то будет поставлен вопрос о выходе из Совета Европы и из-под юрисдикции ЕСПЧ. Политолог уверен, что в конечном счете оно так и случится.

Вердикт по жалобе

Особенность жалобы заключается в том, что она ставит ЕСПЧ в очень затруднительное положение, поскольку суд будет метаться между двумя решениями. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал, что, с одной стороны, нарушения властей очевидны, но с другой — инстанции не хочется уступать России и осуждать Украину.

«Сначала заявление поставят в очередь — и оно долго будет стоять в очереди. Когда же дело дойдет до рассмотрения, то его будут рассматривать очень не торопясь, то есть годами. А если дело дойдет до объявления вердикта, то будут сказаны общие слова», — объяснил Жарихин.

На Украине с 2014 года приняли ряд законов, которые дискриминируют русскоязычное население. Это перевод русскоязычных школ на обучение на украинском и закон, который обязывает использовать украинский почти во всех сферах жизни. Владимир Корнилов отметил, что Россия обратила на это особое внимание и попросила ЕСПЧ еще до вердикта вынести решение по обеспечительным мерам, в частности, по восстановлению прав на получение образования и информации на русском языке.

«Любопытно будет, станет ли ЕСПЧ рассматривать этот пункт. Если станет, то Украина будет в неудобном положении, поскольку, двигаясь в Европу, она не может покинуть Совет Европы», — отметил политолог.

Тем не менее такой исход маловероятен, ведь ЕСПЧ не будет принимать решения против Украины в пользу России.

Критика ЕСПЧ

Россию часто обвиняют в неисполнении решений ЕСПЧ. Владимир Жарихин объяснил, что РФ выполняла решения ЕСПЧ до тех пор, пока они не стали политизированы и уже не перестали иметь отношение к юстиции.

«Это заставило Россию изменить свою конституцию, чтобы в рамках конституции не было примата международного закона. Потому что стали приниматься такие законы, которые выходят за пределы разумного», — отметил Жарихин.

ЕСПЧ критикуют не только за политически ангажированные решения. Корнилов напомнил, что изначально инстанция должна была решать вопросы между личностями и государством. Но сейчас ЕСПЧ заслушивает межгосударственные иски.

По его мнению, в скором времени будет поставлен вопрос о том, что суд занимается не своим делом. Политолог напомнил, что есть масса других инстанций, которые решают этот вопрос, например Международный суд ООН.