Россия пожаловалась в ЕСПЧ на похищения и пытки людей в Донбассе

Служба безопасности Украины превратила в обычную практику пытки и массовые похищения жителей Донецкой и Луганской областей в Донбассе. Об этом говорится в материалах, направленных Генпрокуратурой в Европейский суд по правам человека.

Информация в межгосударственной жалобе относится к событиям, которые произошли на Украине после госпереворота в стране в 2014 году, сообщило РИА «Новости».

В Генпрокуратуре обратили внимание на то, что бесчеловечными пытками населения неподконтрольных Украине территорий в Донбассе занимаются как сотрудники СБУ, так и военнослужащие украинской армии. Все это продолжает происходить на фоне того, что в регионе не проводят независимых и эффективных расследований таких преступлений.

Отдельно ведомство отметило, что родственникам людей, которых похитили, украинские следователи не предоставляют никакой информации.

Помимо этого, в пояснительной записке к жалобе указывается, что власти Украины лишили население Донбасса возможности участвовать в выборах, а также не запретили полеты над зоной боевых действий в Донецкой области, из-за чего произошло крушение лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами стали 298 человек.