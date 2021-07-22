Названа главная цель жалобы России на Украину в ЕСПЧ

ЕСПЧ будет рассматривать жалобу России на многочисленные нарушения прав людей на Украине под огромным давлением и, вероятно, она не будет удовлетворена в полной мере. Но не это было главной целью. В большей степени этот иск направлен на то, чтобы прорвать информационную блокаду вокруг преступлений украинских властей, заявил политолог Сергей Марков.

«Решение по иску, скорее всего, будет половинчатое. С чем-то, может быть, согласятся, с чем-то нет. Надо понимать, что его будут рассматривать под огромным давлением США и стран Евросоюза», — пояснил эксперт в комментарии «360».

По его словам, и Штаты, и европейские власти продвигают украинский режим как свободный и демократический, нацеленный на реформы, но это не имеет отношения к реальному положению вещей.

«Это натуральная хунта», — подчеркнул Марков.

Специалист объяснил, что иск в ЕСПЧ был подан сейчас в связи с общей активизацией политики России на украинском направлении.

Как сообщалось ранее, в иске, который РФ направила в суд в Гааге, сообщается о многочисленных нарушениях прав людей на Украине, пытках и похищениях жителей в Донбассе. Эти преступления, по данным Генпрокуратуры, стали обычной практикой сотрудников СБУ и военнослужащих украинской армии. Помимо этого, в заявлении сообщается о жертвах госпереворота в стране в 2014 году, информация о крушении Boeing в Донецкой области, а также данные о трагедии 2 мая в Одессе.