Зеленский назвал условие для открытия русских школ на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что русские школы на Украине могут открыть только в том случае, если в России откроют украинские. Об этом он сообщил в интервью иностранным журналистам, текст беседы опубликовали на сайте Зеленского.

Президент Украины заявил, что для решения вопроса с языковыми школами нужно просто уважать друг друга. По его словам, тогда все будет нормально.

«А хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет», — предложил глава Незалежной.

Зеленский отметил, что на Украине открыто много частных школ, в том числе английских, а в будущем еще должны появиться венгерские.

На Украине в 2019 году приняли языковой закон, согласно которому практически во всех сферах жизни нужно общаться исключительно на украинском языке. И с 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы в стране перешли на обучение на украинском.

В Госдуме ранее осудили решение Зеленского исключить русских из числа коренных народов Украины.