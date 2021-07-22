Песков назвал закономерной жалобу России на Украину в ЕСПЧ

Россия направила жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), выполнив все нормы этой организации. Теперь стоит ждать реакции на указанные нарушения. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что отношение Кремля к поданной жалобе нельзя рассматривать отдельно от всей России.

«Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации. Мы действительно не имеем реакции этой организации по многим вопросам», — заявил Песков и добавил, что Россия со своей стороны выполняет установленные ЕСПЧ нормы.

Представитель Кремля подчеркнул, что жалоба стала не просто формальным обращением, а попыткой разобраться в ситуации с нарушением прав людей, которая сложилась на Украине.

«Вы знаете, что президент говорил весьма и весьма негативно о процессах, которые сейчас происходят на Украине, и, конечно, Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы», — так Песков ответил на вопрос, считает ли Путин возможным решить проблемы во взаимоотношениях России и Украины при помощи Европейского суда по правам человека.

В направленном в ЕСПЧ заявлении России говорится о причастности украинских властей к гибели людей в центре Киева и Одессе в 2014 году, агрессии против мирного населения Донбасса, дискриминации и ограничении в правах русскоговорящего населения, нападении на посольство, водной блокаде Крыма.

Россия призвала ЕСПЧ и все мировое сообщество обратить внимание на систематическое нарушение прав человека на Украине и провести всестороннее расследование, чтобы наказать виновных.