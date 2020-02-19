Пожар на заводе «Лукойла» в Ухте связали с «уставшим» оборудованием. Экономили на ремонте?

Пожар на заводе «Лукойла» в Ухте 9 января 2020 года. Источник фото: «ВКонтакте»

Пожар начался 9 января на блоке ввода присадок, рассказал «360» помощник гендиректора по связям с общественностью нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Лукойл-Ухтанефтепереработка» Роман Квашнев. Производственный объект приняли в эксплуатацию в 2005 году, а в 2019-м провели его техническое перевооружение.

В тот день огонь распространился на тысячу квадратных метров, прогремело восемь взрывов. Удивительно, но в ЧП пострадал всего один человек — обходчик участка. Других жертв избежали благодаря профессионализму пожарных. И. о. начальника регионального управления МЧС Олег Нецкий рассказывал агентству Komiinform, что взрывов могло быть в девять раз больше. На заводе к транспортировке готовили 64 железнодорожные цистерны с топливом. Пожарные не позволили пламени подобраться к составу и успели отогнать его.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности, из-за которого в емкости узла ввода присадок загорелись нефтепродукты. «В результате работник организации 1979 года рождения получил тяжкий вред здоровью. Кроме того, предприятию причинен ущерб в размере около 12 миллионов рублей», — добавили в СКР.

В пресс-службе ведомства «360» сообщили, что все еще продолжают предварительное следствие. Техническое расследование аварии тоже не окончено, а причину пожара еще не выяснили, пояснил «360» руководитель Печорского управления Ростехнадзора Сергей Галынин.

Происшествие встало НПЗ в круглую сумму. Ущерб заводу из-за пожара оценили в 13,95 миллиона рублей, сказали «360» региональном Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта. Авария повлияла и на окружающую среду — по предварительным подсчетам урон составил 90,38 тысячи рублей. Обошлось хотя бы без загрязнения воздуха у жилых домов.

Завод в Ухте — один из старейших в отрасли

Может ли масштаб пожара быть связан с устаревшим оборудованием? Ухтинский НПЗ работает с 1934 года. Это одно из старейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли. Некоторым производственным объектам более 60 лет.

Представитель завода Роман Квашнев заявил, что технологические объекты завода ремонтируют и модернизируют каждый год. А капитальный ремонт установок основного производства проводят по утвержденному графику. Последний был в 2016 году, следующий будет в 2020-м.

На НПЗ есть собственная пожарно-спасательная часть и различные системы пожаротушения. В частности, на блоке ввода присадок есть стационарные лафетные стволы и бетонное каре, предотвращающее излив технологических жидкостей за пределы защитного сооружения. Но они не включаются автоматически, уточнил Квашнев.

Обсуждая пожар в соцсетях, жители Ухты писали, что «завод старый и емкости старые», «просто надо вкладываться в завод, а не тупо качать бабло», «кто-то в очередной раз не произвел замену и отмыл бабки, перемотав синей изолентой».

«Люди считают, что в погоне за прибылью компания сокращает издержки на социальную сторону, экологию и технику безопасности», — подчеркивали журналисты местного издания «Первоисточник».

Депутат Госдумы от Коми Иван Медведев с ухтинцами не согласен. Предприятию много лет, но «Лукойл» вложил серьезные средства в его реконструкцию.

«Я не соглашусь, что все там изношенное. Я нисколько не сомневаюсь, что во все, что надо, „Лукойл“ вложится. Не сомневаюсь, что с техникой безопасности у „Лукойла“ тоже все хорошо», — сказал он «360».

Оборудование устало от санкций

«Лукойл» и ряд других российских топливных компаний с 2014 года входят в санкционный список США. Как «360» объяснил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, из-за затрудненного доступа к западному капиталу некоторые нефтяники сокращают вложения в инфраструктуру, реконструкцию старых объектов и строительство новых.

«Оборудование не только у „Лукойла“, у многих частных российских компаний находится в значительно „уставшем“ виде, это правда. И то, что компании сейчас не видят смысла вкладываться в переоборудование — тоже правда. Рынок исходит из концепции минимизации издержек. А с учетом того, что некоторому оборудованию по несколько десятков лет, вот и случаются технические аварии», — сказал Бондаренко.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с этим мнением не согласен. Нефтяники давно оправились от последствий попадания в санкционные списки, считает он. Топливные компании сокращали расходы в периоды сильных колебаний нефтяных цен, а сейчас они относительно стабильные.

«Здесь, скорее, есть специфика „Лукойла“, что он не получает новых хороших участков в России. И вынужден развивать свои международные направления, в том же самом Ираке», — рассказал Юшков «360».

Но даже «уставшее» оборудование на старом участке нужно обновлять, выделяя на него деньги. Кто этим занимался на заводе в Ухте?

Расходы на НПЗ и поворот к офшорам

Как сообщала газета «Наша версия», строительством промышленных объектов и НПЗ «Лукойла» занимается бывшая «дочка» компании «Глобалстрой-Инжиниринг». На ее сайте в числе клиентов указаны «предприятия ОАО НК „Лукойл“» и перечислен список работ для Ухтинского НПЗ. Представитель завода Роман Квашнев эти сведения опроверг. По его словам, в перечне подрядчиков, сейчас предоставляющих услуги предприятию, «указанной компании нет».

Источник фото: сайт «Глобалстрой-Инжиниринг»

По данным системы «Спарк Интерфакс», в 2017 году выручка от заказов АО «ГСИ» составила 23,7 миллиарда рублей, в 2018-м упала до 6,8 миллиарда. То есть «Лукойл» или нашел нового подрядчика, или снизил расходы.

В 2018 году, когда у «Глобалстрой-Инжиниринга» сократилась выручка, «Лукойл» запустил buyback — программу выкупа собственных акций на три миллиарда долларов. Для погашения материнская структура выкупила их у «дочки» — офшора Lukoil Securities Limited за 1,6 миллиарда долларов. После первого buyback «Лукойл» объявил второй — еще на три миллиарда долларов.

«Я не берусь это утверждать с абсолютной точностью, но нельзя исключать, что вместо того, чтобы вкладывать деньги в новые инфраструктурные объекты и, самое главное, реконструкцию старых, компания занимается тем, что перекладывает деньги из кармана в карман, выкупая часть акций у собственного офшора», — отметил Бондаренко.

Уменьшение количества акций повысит доходность по оставшимся ценным бумагам. 16 октября 2019 года совет директоров принял решение направлять на выплаты 100% от скорректированного свободного денежного потока — суммы, которая под конец года остается в компании после того, как та оплатит все расходы, долги и налоги. Эти деньги можно пустить на развитие или обновление инфраструктуры, но «Лукойл» решил выплачивать их акционерам.

По мнению Игоря Юшкова, стремление нарастить прибыль нормально для коммерческих компаний. К тому же «Лукойл» может просто по-разному оценивать свои активы, перенаправляя средства между ними. Возможно, Ухтинский НПЗ менее ценен и финансируется в меньшей степени. Но если средств направлять совсем мало, авария может повториться. И с другим числом жертв.

«Если вы не проводите все время профилактические работы, ремонты, модернизацию, вовремя не обновляетесь, риск аварий возрастает. Чем старее предприятие, тем чаще оно требует проверок. Если они не делаются, риски аварий повышаются во всех отраслях», — заключил эксперт.