Более 500 кубов нефтепродуктов вытекло во время пожара на НПЗ «Лукойла» в Ухте

Несколько взрывов и пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте привели к повреждениям и разгерметизации девяти колонн с нефтепродуктами. В итоге вытекло более 500 кубических метров содержимого.

«При пожаре на установке очистки дизельного топлива произошла серия взрывов с последующей поочередной разгерметизацией всех девяти емкостей-колонн», — цитирует РИА «Новости» представителя региональных экстренных служб.

По его словам, все емкости были объемом от 30 до 160 кубических метров, но их заполненность была разной. Разгерметизация привела к тому, что наружу разлилось 505 кубометров нефтепродуктов, которые впоследствии загорелись.

Собеседник агентства добавил, что с предприятия эвакуировали 20 человек. Кроме того, более 1,5 тысячи человек вывели из ТЦ «Ярмарка», расположенного в полутора километрах от НПЗ.

Пожар на НПЗ в Ухте вспыхнул 9 января. Первоначально площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Пожарным удалось сначала локализовать огонь, а позже полностью его ликвидировать. Всего на месте ЧП работали 104 человека и 19 единиц техники. Также специалисты использовали пожарный поезд.

В результате возгорания пострадал один человек. Его доставили в Ухтинскую городскую больницу с ожогом лица и травмой груди. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.