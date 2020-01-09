Площадь пожара после взрыва на НПЗ «Лукойла» в Ухте выросла в пять раз

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадал один человек. В состоянии легкой степени тяжести его увезли в больницу. Огонь возник в установке для гидродепарафинизации дизельного топлива. Пожару присвоили третий номер сложности тушения.

Ранее очевидцы в социальных сетях сообщили о двух взрывах на территории предприятия. Эту информацию подтвердили в администрации города. Там уточнили, что разница между хлопками составила от 15 до 20 минут. Ударная волна выбила стекла в некоторых домах.

Второй взрыв был намного тише. Из находящегося недалеко от горящего предприятия торгового центра «Ярмарка» эвакуировали посетителей и работников.