09 января 2020, 18:11
Площадь пожара после взрыва на НПЗ «Лукойла» в Ухте выросла в пять раз
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка» вырос с 200 до одной тысячи квадратных метров. Площадь распространения огня увеличилась в пять раз. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
В ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадал один человек. В состоянии легкой степени тяжести его увезли в больницу. Огонь возник в установке для гидродепарафинизации дизельного топлива. Пожару присвоили третий номер сложности тушения.
Ранее очевидцы в социальных сетях сообщили о двух взрывах на территории предприятия. Эту информацию подтвердили в администрации города. Там уточнили, что разница между хлопками составила от 15 до 20 минут. Ударная волна выбила стекла в некоторых домах.
Второй взрыв был намного тише. Из находящегося недалеко от горящего предприятия торгового центра «Ярмарка» эвакуировали посетителей и работников.