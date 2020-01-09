Стали известны подробности о состоянии пострадавшего при взрыве на НПЗ «Лукойла»

«Мужчина доставлен в Ухтинскую городскую больницу, осмотрен специалистами. Диагностирован ожог лица (до 5% тела), травма груди. Прогноз по зрению — благоприятный. До утра 10 января пациент оставлен в реанимационном отделении», — написал Османов. Он добавил, что пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай указал, что состояние пострадавшего медики оценили как средне тяжелое.

Завод продолжает принимать нефть согласно графику поставок. СК уже инициировал предварительную проверку. Администрация Ухты заявила, что пожар на НПЗ не угрожает жителям города.

Возгорание на заводе произошло в четверг, огонь охватил тысячи квадратных метров. Сейчас пожарные его локализовали на площади в 700 «квадратов». Пострадал один человек.