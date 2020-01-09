Два взрыва прогремели на НПЗ «Лукойла» в Ухте. Видео

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточнил, что на заводе загорелась установка для гидродепарафинизации дизельного топлива. Огонь распространился на 200 квадратных метров.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В пресс-службе администрации сообщили, что в результате происшествия пострадал один человек. Там уточнили, что взрывов было два с разницей в 15 минут.

«Из расположенного неподалеку торгового центра „Ярмарка“ эвакуировали людей. По неподтвержденной информации, в домах поблизости кое-где выбило стекла. На место выехали оперативные службы. Зарева над заводом нет, но ударная волна дошла и до администрации города, стекла не выбило», — добавили в пресс-службе.

В социальных сетях подивилось видео с места события.