09 января 2020, 17:52
Два взрыва прогремели на НПЗ «Лукойла» в Ухте. Видео
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе произошел в Ухте. Как сообщили в социальных сетях местные жители, около 16:45 сначала раздался громкий хлопок, а потом появилась яркая вспышка. Издание «Ухта24» сообщило со ссылкой на ГУ МЧС Коми, что на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка» произошел пожар.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточнил, что на заводе загорелась установка для гидродепарафинизации дизельного топлива. Огонь распространился на 200 квадратных метров.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
В пресс-службе администрации сообщили, что в результате происшествия пострадал один человек. Там уточнили, что взрывов было два с разницей в 15 минут.
«Из расположенного неподалеку торгового центра „Ярмарка“ эвакуировали людей. По неподтвержденной информации, в домах поблизости кое-где выбило стекла. На место выехали оперативные службы. Зарева над заводом нет, но ударная волна дошла и до администрации города, стекла не выбило», — добавили в пресс-службе.
В социальных сетях подивилось видео с места события.