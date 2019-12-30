Запретное имя: как Twitter пошел войной на Трампа

Может ли один твит изменить историю? А его таинственное исчезновение? Колумнист «360» рассказывает как Twitter превратился в Большого Брата, способного заткнуть рот даже Дональду Трампу.

Источник фото: РИА «Новости»/Илья Питалев

Процедура импичмента президента Трампа остается главным политическим событием США, и все связанные с ней события неизбежно оказываются в центре внимания. Так случилось и с «пропавшим» твитом хозяина Белого дома, который перестал быть доступен в рамках соцсети. Как уверяют представители Twitter, все дело в техническом сбое, «ослепившем» миллионы пользователей. Есть и другие, более реалистичные версии случившегося.

На страже чужой тайны

Скандальный твит даже не принадлежит президенту — в пятницу Трамп ретвитнул аккаунт Surfermom77, якобы принадлежащий жительнице Калифорнии по имени София. Скорее всего, это чей-то псевдоним, ведь откуда простой домохозяйке может быть известно имя таинственного осведомителя, который положил начало третьему импичменту в истории страны?

Его личность до сих пор остается загадкой. Анонимный сотрудник разведки, имевший доступ к телекоммуникациям президента, в августе подал рапорт о разговоре Трампа и Владимира Зеленского, отдельные моменты которого показались ему неправомерными. Диалог глав США и Украины привлек внимание разведчика упорными просьбами Трампа начать расследование против сына Джо Байдена, в прошлом имевшего интересны на Украине. Сам Байден давно превратился из тени Барака Обамы в самостоятельного политика и может стать опасным конкурентом Трампа на выборах президента в 2020 году.

Разбираться, насколько Трамп был неправ, предоставим самим американцам, интереснее другое: сенаторы-демократы с самого начала резко противились обнародованию имени информатора. Вроде бы страна должна знать своих героев, но оппоненты Трампа уверены, что подобная слава может представлять для него опасность.

Как итог, ни одни крупные СМИ не смогли или не захотели узнать, кто же стал фактически центральной фигурой обвинения президента США в злоупотреблении властью. Ну а в соцсетях, раньше бывших главным прибежищем свободы, также были введены особые правила: Facebook пообещал удалять любой намек на возможное имя информатора.

Twitter не делал публичных заявлений, но исчезновение твита аж из президентского аккаунта выглядит по меньшей мере странно — еще ни разу техническая неполадка не затрагивала одну конкретную запись, а не весь сайт. Тем более что твит с «запретным именем» виден из других сервисов, сохраняющих контент соцсети на сторонних ресурсах. Похоже, Трамп, с его 68 миллионами читателей, впервые подвергся «теневому бану» — новому методу цензуры в социальных сетях, который в будущем будет применяться все шире.

Невидимка в онлайне

Когда-то Twitter был, скорее, забавой, передышкой и способом разрядки после перегруженных текстом и фотографиями блогов на других платформах. Что может быть легче, чем написать 140 знаков (позже длина выросла до 280) хоть об увиденном фильме или своем настроении и по желанию приложить одну-две фотки?

Первые микроблогеры много шутили, дурачились, постили мемы и шумно ругались по любому поводу. Но шло время, сайт рос, приходили новые люди. Сейчас Twitter далеко не самая успешная или популярная соцсеть, зато именно здесь больше всего эксклюзивной информации об известных людях от них самих.

Свои микроблоги ведут крупные политики, бизнесмены, звезды кино, игроделы, музыканты и телеведущие. Их записи в Twitter стали уникальным способом получения быстрого получения комментариев от самых влиятельных людей планеты. Причем эти комментарии даже не надо брать журналисту, они напрямую доставляется любому подписчику соцсети, нередко минуя пресс-службы и пиарщиков. Именно эта особенность соцсети превратила ее в опасный инструмент манипуляции и давления с помощью чувствительной информации.

Далеко ходить за примером не надо: власти США обрушили свой гнев на Илона Маска за короткий твит о планах Tesla, который стал причиной резкого роста акций компании и, вероятно, добавил очередной миллиард в карман предпринимателя. В итоге Маску пришлось уйти с поста главы совета директоров Tesla, а в его микроблоге стали появляться странные мемы (впрочем, тут дело может быть в его личном вкусе).

Другой не менее яркий пример: Twitter был одним из самых популярных платформ проекта Wikileaks, ставшим главным онлайн-источником «сливов» самой скандальной и недоступной ранее информации, приведшей к ряду крупных скандалов.

Как же контролировать сведения, которые могут стоить огромные суммы денег или влиять на политическую жизнь крупнейших стран? У Twitter есть ответ ранее обкатанный на радикалах и других неугодных микроблогерах, которых не получилось забанить за нарушение правил. «Теневой бан» сохраняет у пользователя иллюзии работы сервиса, вот только его твиты видит только он сам — особые фильтры блокируют «нежелательный» контент от попадания в ленты подписчиков.

Исчезновение ретвита Трампа очень похоже на «теневой бан». Вызывает смущение только одно: личность владельца аккаунта. Никогда раньше Twitter не шел против «самого могущественного человека в мире» каковым считают президента своей страны американские патриоты.

Если это и правда не технический сбой, а пример цензуры со стороны компании, значит, в 2020 году этот инструмент будет применяться все чаще и даже в адрес самых популярных авторов соцсети. В какой-то мере это еще одна, уже официальная, кончина мифа о свободе слова в интернете. Ну и повод задуматься, во что превратились Twitter, Facebook и другие крупнейшие торговцы сетевой социализацией. Не слишком ли много они на себя берут и где будет положен предел их власти над контентом пользователей? Узнаем в 2020 году.

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