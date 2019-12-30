От малыша Йоды до «Зоны 51». Самые странные мемы от Илона Маска в 2019 году

У создателя и главы SpaceX вместе с Tesla Илона Маска в Twitter более 30 миллионов подписчиков, больше чем, к примеру, у Хилари Клинтон. И на это есть причина — Маск не просто успешный миллиардер, но еще и заядлый коллекционер мемов. Которые, к слову, не всегда понятны. Более того, иногда они откровенно странные. Мы собрали для вас топ самых неожиданных его твитов.

Мем-энтузиаст не боится отвечать на самые непопулярные твиты, а также репостить мемы. Кроме того Маск дает к ним самые несвязные и непонятные комментарии.

От его твиттера никогда не знаешь, чего ожидать. Обычно он постит серьезные официальные посты, новинки своих компаний, запросы на новые функции Tesla или планы по запуску спутников, но потом может появится вот такое:

«Закрой свои глаза, бро. — Окей, бро. — Что ты видишь, бро? — Ничего, бро. — Это моя жизнь без тебя, бро. — Бро…». Впрочем, к любви малышу Йоде сейчас предается весь интернет.

«Облагородить Мордор?». Саурон бы оценил.

«Нарезанный хлеб был изобретен в 1928 году. Сэндвичи до 1928 года». Эту картинку Маск прокомментировал: «Сэндвич-путешествия во времени — единственная причина».

«Серезно?» — удивился он.

«О танк озера, яви свою мудрость. — Секс-игрушки тоже живые во вселенной „Истории игрушек“». «И главного героя тоже звали Вуди», — к чему-то написал Маск.

«Здесь нет совпадений. Нил Армстронг был первым человеком на луне. Если прочитать наоборот Нил А., то получится „инопланетянин“». Ниже надпись Маска: «Evian, первая в истории марка бутылированной воды, значит „наивная“, если прочитать наоборот».

«Почему нет смайлика, который бы означал „достоинство“?!».

«Для Древоборода». Помните это очаровательное живое дерево из «Властелина колец»? Так вот, этим твитом Маск прокомментировал свое огромное пожертвование организации, которая занимается восстанавливанием лесов на планете.

«Охрана Зоны 51. Я, убегающий с секретом о том, почему Америка не использует метрическую систему».

Зона 51 — самая секретная база США, у которой репутация чуть ли не лаборатории инопланетян.

«Некоторые секреты слишком опасны, чтобы оставаться на свободе», — пошутил миллиардер.

«Учитель: над чем ты там смеешься? Я: ни над чем. Мой мозг: Илон Сумерки».

Ну и самый непонятный мем с надписью от Маска «У современный детей нет уважения!», для которого научный портал написал гигантскую статью-пояснение. Бессмысленно это переводить, без научной степени по физике вы все равно ничего не поймете.