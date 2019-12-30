Twitter назвал сбоем исчезновение ретвита с именем информатора по делу об импичменте Трампа

Как сообщило агентство Associated Press, Трамп в пятницу репостнул твит пользователя @Surfermom77. Профиль принадлежит женщине по имени София из Калифорнии, и имеет некоторые признаки автоматизации, в частности он наполнен фотографиями из интернета.

Однако утром в субботу ретвит исчез, из-за чего у пользователей создалось впечатление, что Трамп удалил его. В то же время, хотя ретвит нельзя было увидеть через соцсеть, он все еще показывался через сторонние сайты, фиксирующие активность в Twitter. По словам компании, сбой затронул миллионы аккаунтов.

Несмотря на то, что Трамп неоднократно заявлял, что будет способствовать разоблачению осведомителя, это первый раз, когда он объявил его имя. В ноябре компания Facebook заявила, что удалит из социальной сети все упоминания предполагаемого имени информатора, который подал жалобу на Трампа. Twitter таких заявлений не делал.

По данным СМИ, в августе информатор, который является сотрудником разведки, рассказал о телефонном разговоре президентов США и Украины. После этого демократы запустили процедуру импичмента, который уже одобрили в палате представителей. Теперь обвинения против Трампа о злоупотреблении властью должен рассмотреть сенат.

Политики считают, что в разговоре с Зеленским Трамп пытался стимулировать Украину возобновить разбирательство по делу семьи Байденов, которое было закрыто еще два года назад. При этом бывший вице-президент Джо Байден является одним из вероятных соперников Трампа в президентской кампании.