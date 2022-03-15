Западные СМИ проигнорировали удар «Точкой-У» по Донецку. Это не случайность

Западные СМИ проигнорировали удар ракетой «Точка-У» по Донецку. При этом практически все иностранные издания ежедневно пишут о спецоперации на Украине и ведут онлайн-трансляции в негативном ключе по отношению к России. Специалисты уверены, что зарубежные каналы освещают только то, что выгодно. Ведь так удобно управлять населением стран, которое по большей части и не знает, где находится Украина.

Днем 14 марта ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку. В ДНР заявили, что украинские военные применили комплекс «Точка-У» с зарядом кассетного типа. Ракету удалось уничтожить в воздухе, однако ее части упали в центральной части города. В результате обстрела погибли 20 человек, более 30 попали в больницу.

Министерство обороны РФ назвало обстрел Донецка военным преступлением. Сегодня в ДНР объявили траур. У места гибели мирных жителей появился стихийный мемориал, куда местные жители несут цветы.

Тишина в СМИ

В Twitter The New York Times — третьей по тиражу газете США — 14 марта писали о чем угодно, только не о случившемся в Донецке. Например, вышли новости спорта и даже речь режиссера Джейн Кэмпион с рассуждениями о том, кому было сложнее соревноваться с мужчинами в профессии — ей или сестрам Уильямс. Были и заявления о поддержке украинских беженцев.

Тем временем про 20 погибших в результате падения обломков перехваченной украинской ракеты «Точка-У» — ни слова.

Источник фото: Twitter/The New York Times

При этом на главной странице онлайн-издания Донбасс не упоминался вовсе. Немецкий таблоид Bild последний раз писал про Донецк еще в воскресенье. И это при том, что тема спецоперации на Украине обсуждается в издании очень широко — в негативном ключе по отношению к России.

Один из ключевых поставщиков видео для СМИ по всему миру — Associated Press — обычно одним из первых загружает фото и видео по той или иной теме. Тем временем кадры с места трагедии в Донецке опубликовали совсем не оперативно. А на новостном сайте организации последние сообщения о Донецке были 13 марта. И в них шла речь совсем не об украинской ракете. Там опубликовано очередное заявление Владимира Зеленского.

Если на сайте Der Spiegel в поиске вбить слово «Донецк», там появится публикация от 14 марта. Однако в статье иронично рассказывается о продвижении российских военных по территории Украины. При этом на главной странице издания — сплошь новости о спецоперации.

Французская Le Monde каждый день ведет онлайн-трансляцию на тему деятельности России на Украине. Однако на сайте также не нашлось места для освещения трагедии в Донецке.

Источник фото: lemonde

Турецкая газета Yeni Şafak все же опубликовала сообщение о трагедии в Донецке, причем на главной странице. Правда, в качестве иллюстрации журналисты выбрали коллаж из старых фото президентов России и Украины.

Писать, что удобно

Запад руками украинских националистов уже восемь лет ведет террористическую войну против жителей Донбасса и готов развязать подобную и против россиян. Об этом «360» рассказал военный политолог Александр Перенджиев.

«В этих условиях и соответствующее информационное обеспечение со стороны Запада, то есть себя они, конечно, пытаются всячески обелить, не показывать сущность действий. И они пытаются очернить противоположную сторону, нас с вами и жителей Донбасса. <…> Пытаться взывать к каким-то принципам демократии, человечности, гуманности <…> здесь бесполезно», — подчеркнул Перенджиев.

По его словам, у Запада в этом отношении «нет ничего святого». Всем, кто хотел бы проявить сочувствие в связи с произошедшим, попросту закрыли рты, уверен Перенджиев.

«То, что надо, то, как говорится, и освещается в СМИ», — отметил он.

Формат холодной войны

Политолог, соруководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев пояснил, что человечество сейчас живет в эпоху постправды, когда та информация, которую обывателю хочется услышать, важнее правды.

«На Западе тема Украины — это не про освещение происходящих там событий, а просто очернение РФ. Здесь зритель не очень-то углубляется в контекст, потому что, давайте честно, в США не очень-то знают, где находится такое государство, как Украина, как оно называется, какой там президент», — отметил Гуреев.

Он добавил, что в названии страны и имени ее президента ошибаются не просто рядовые американцы, а политическая элита Запада.

«Что тогда вы хотите от простых американских граждан, для которых контекст мировой политики сводится исключительно к США? И вот они знают, что есть злая Россия, наследница СССР, с которой велась холодная война на протяжении большей части жизни многих американских граждан. Здесь снова пытаются раздуть формат холодной войны», — уверен политолог.

Снижение доверия

По словам Гуреева, основная цель всего этого — отвлечь население от внутренних проблем США. В некоторой степени среди СМИ эта задача успешно выполняется. Однако американцы, как отметил политолог, все чаще начинают обращать внимание на то, что происходит именно в их государстве.

«Особенно в связи с поднятием цен на энергоресурсы, на нефть, просто бензин уже на заправках становится купить сложнее, чем раньше. Два великих русских вопроса, которые начали задавать в США: кто виноват и что делать. <…> Сейчас на территории США клеится огромное количество наклеек на заправках, что это сделал Байден», — подчеркнул Гуреев.

Теперь сами граждане США начинают понимать, что не все так просто, отметил он. Контекст Украины заставляет иностранцев задуматься, ведь во многих странах уже проходят акции в поддержку России, подытожил Гуреев.