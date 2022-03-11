«Россия, помоги!» Рост цен на бензин шокировал жителей США и ЕС

Иностранцы в Сети очень эмоционально жалуются на неподъемные цены на бензин. Так санкции, которые направили против России, ударили по Европе и США. И пока американский президент Джо Байден разводит руками, жители страны платят по 100 долларов за «даже не полный бак». И это далеко не предел. За рубежом уже подумывают пересесть на электромобили, однако это дорого и долго.

Сильный рост цен

Стоимость бензина в США третий день обновляет исторические максимумы. Ценник превысил отметку 4,31 доллара за галлон (3,78 литра). Предыдущий антирекорд был 14 лет назад. Тогда американцам приходилось заправлять авто из расчета 4,11 доллара за галлон.

Тем временем стоимость на топливо растет не только в Штатах. Мировые цены на нефть выросли на 26% с начала спецоперации на Украине. От повышения стоимости начали страдать и европейцы. Так, в Италии бензин стоит 1,90 евро. На заправках уже собираются очереди из водителей, которые закупают его канистрами впрок — в ожидании очередного поднятия цен. Жители Франции вынуждены смешивать бензин с этанолом.

Скачок стоимости произошел после новостей о том, что США собираются прекратить импорт из России нефти, природного газа и угля. Американский сенатор Крис Кунс в интервью СNN уже предсказал в связи с этим глобальный энергетический кризис.

Более 19 тысяч за бак

Иностранцы начали снимать на фото и видео цены на бензин на заправках и возмущенно комментировать такие резкие изменения. В редакцию «360» пришло фото итальянца, который заснял на камеру, сколько ему пришлось заплатить — 40 евро за 18,44 литра, то есть больше пяти тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Также в Telegram-канале «Срочно, Сейчас» опубликовали снимок другого итальянца. Согласно ему, за полный бак он заплатил порядка 19 тысяч рублей.

Россия, помоги!

На такие цены жители Европы и США не могут реагировать спокойно. К примеру, Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором американец, предположительно, армянского происхождения крайне эмоционально высказывается о резком росте стоимости.

«Вот Америка и весь Евросоюз подняли бензин, то есть санкции в России, а сейчас мы в Америке должны страдать. Вчера я заливал этот бензин за 4,070, а уже стоит 5,089, за один день! Но Байден одно прогадал! Он санкции в России [ввел], а сейчас будет страдать американский народ здесь. А американский народ — это не российский. Он не знает, что такое пойти в туалет в огороде. Вот когда американцы выйдут здесь на митинг, тогда будет Байдену! Россия, помоги!» — заявил житель США, перемежая слова с матом.

В эфире Первого канала американка также не удержалась от эмоций, когда увидела счет за «даже не полный бак» — 100 долларов (11,5 тысячи рублей).

«О мой бог! О боже!» — воскликнула девушка.

Другой американец в эфире заявил, что с такими ценами на бензин им придется пересаживаться на велосипеды. Многие заправляют лишь часть бака, так как просто не обладают нужной суммой.

Беспомощность Байдена возмутила американцев

Тем временем сам Джо Байден не скрывает, что это еще не предел. По его словам, стоимость будет лишь расти. Во время встречи с журналистами в Техасе президента США спросили, что он собирается делать с ростом цен на газ.

«Сейчас мало что могу сделать. Ответственность за это несет Россия», — процитировал Байдена канал Fox News.

Такое заявление возмутило американцев, похоже, еще больше, чем сами цены на бензин, написал Yahoo! News.

«Это полный бред», — заявил Честер из Кентукки.

Еще одна американка заметила, что у страны на случай непредвиденных обстоятельств должны быть дополнительные резервы.

«Здесь, в Штатах, должны быть резервы, которые они могут задействовать», — подчеркнула Линн из Южной Дакоты.

Еще один пользователь Сети уверен, что американские санкции, направленные против РФ, ударили и по США.

«Санкции против России — палка о двух концах. Когда он (Байден — прим. ред.) ударил по России, бумеранг ударил по США и их союзникам по НАТО», — написал Abdulhamid A. Saleh в Twitter.

Источник фото: Twitter/Abdulhamid A. Saleh

При этом перед выборами Байден обещал, что на посту президента он целиком и полностью будет брать на себя всю ответственность за работу, а не обвинять других. На это обратил внимание журналист Бенни Джонсон в Twitter. Он сделал коллаж с высказываниями американского президента.

Источник фото: Twitter/Defiant L’s

На фоне ажиотажа с бензином в США некоторые уже начали призывать пересаживаться на электромобили. Вице-президент Камала Харрис и министр транспорта Пит Буттиджич подверглись критике за подобные идеи. Ведь цены на такие машины крайне высоки, да и перейти на электромобили всей страной в короткие сроки никак не выйдет.