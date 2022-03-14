Украинскую ракету «Точка-У» сбили в центре Донецка, у здания правительства

В центре Донецка, у здания правительства, сбили украинскую ракету «Точка-У». Есть пострадавшие, заявил глава администрации города Алексей Кулемзин.

В своем Telegram он опубликовал несколько фото с места происшествия. По предварительным данным, есть погибшие.

Местный блогер Сергей Макаренко опубликовал данные о восьми погибших людях. Официально эта информация подтверждена не была.

В Telegram «Онлайн СЦКК ДНР» уточнили, что обстрел со стороны ВФУ по Ворошиловскому району Донецка был зафиксирован в 11:30.

«Выпущена одна ракета „Точка У“ из ТРК», — отметили в представительстве.

По данным Народной милиции ДНР, за минувшие сутки украинские военные выпустили 177 снарядов и мин из 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов.