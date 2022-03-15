Жители ДНР почтили память погибших при ракетном ударе ВСУ по Донецку

Траурные мероприятия в память о погибших в результате ракетного удара по центру Донецка проходят в Донецкой Народной Республике. У места гибели мирных жителей появился стихийный мемориал.

Люди несут цветы. Почтил память жертв обстрела и глава ДНР Денис Пушилин. В результате вчерашней атаки ВСУ погибли 20 человек. Еще более 30 пострадавших попали в больницу. Сегодня в ДНР объявлен траур.

Ракетный удар по Донецку ВСУ совершили 14 марта. Они применили комплекс «Точка-У» с зарядом кассетного типа. По словам Пушилина, если бы ракету не удалось уничтожить в воздухе, жертв было бы несоизмеримо больше. Удар был нанесен в дневное время, когда на улице было много людей, работали банки и магазины.

«Мы располагаем информацией, позволяющей точно установить причастных к убийству мирных жителей: зафиксированы номера данной „Точки-У“. Виновные не уйдут от наказания», — сообщил накануне глава ДНР.