Запад готов винить Россию даже в кризисе на Шри-Ланке. Реакция иностранной прессы на падение правящей династии

Экономический и политический кризис спровоцировал массовые волнения на Шри-Ланке, толпа протестующих подобралась к дому действующего главы государства Готабаи Раджапаксы в форте Коломбо и потребовала от него уйти в отставку. Политик объявил о своем уходе с поста 13 июля, но настоял на мирном процессе передачи власти. Иностранные СМИ назвали бесславный конец политической карьеры президента закономерным и логичным концом его неумелого правления страной. А некоторые СМИ назвали Россию косвенно причастной к событиям в этом островном государстве. Реакция иностранной прессы — в материале «360».

Виноваты Россия и ее цены на топливо

Американское издание The New York Times предположило, что санкционный ответ Запада на спецоперацию РФ на Украине поднял цены на энергоносители. И это только спровоцировало ухудшение экономического положения и без того бедствующей Шри-Ланки.

«Спецоперация России на Украине и последовавшие за ней санкции привели к взлету цен на энергоносители. В то время как глобальные цепочки поставок продовольствия все больше истощаются из-за стресса и спроса», — говорится в статье.

Авторы материала заявили, что нынешний экономический кризис на Шри-Ланке стал серьезной неудачей для страны, которая все еще борется с наследием кровавой гражданской войны, длившейся три десятилетия.

Свою заметку издание закончило выводом, что решение Раджапаксы об уходе стало кульминационным моментом после нескольких месяцев общественного давления и протеста.

Из героев в изгои

Авторы сайта The Hindu напомнили, что раньше семью Раджапаксы считали героической за победу в гражданской войне, но теперь их обвиняют в худшем экономическом кризисе в стране.

«Ожидаемый уход президента Раджапаксы в среду и отставка Махинды Раджапаксы с поста премьер-министра в мае — это резкое „падение благодати“ для могущественной семьи, которая доминировала в политике Шри-Ланки более десяти лет», — заявили они.

Также авторы подчеркнули, что Шри-Ланка находится в тисках беспрецедентных экономических потрясений, худших за семь десятилетий, из-за острой нехватки иностранной валюты. Из-за этого она с трудом оплачивает импорт топлива и других предметов первой необходимости.

Шри-Ланка находится в тисках беспрецедентных экономических потрясений The Hindu.

Конец династической политики

Авторы The Guardian заявили, что уход Раджапаксы с поста президента, вероятно, полностью разрушит семейную династию, которая управляла страной в течение двух десятилетий и в конечном счете привела ее к экономическому краху и восстанию.

Будущее династии Раджапакса теперь выглядит все более неопределенным. На утверждение кабинета министров была представлена новая поправка к конституции, которая сократит президентские полномочия и в очередной раз запретит занимать должности лицам с двойным гражданством.

Некоторые по-прежнему не убеждены, что Шри-Ланка навсегда сбросила оковы династической политики.

«Известно, что Раджапаки играют в долгую игру, поэтому я не могу точно сказать, будет ли это их концом — посмотрите на Филиппины, Маркос вернулся к власти спустя 30 лет. Но сейчас для них здесь не осталось места», — заявил автор издания.

Согласились с коллегами и авторы газеты Washington Post, которые выразили мнение, что уличные беспорядки полностью уничтожили политическую династию, правившую на Шри-Ланке почти два десятилетия.

Субботние демонстрации стали последними в многомесячном протестном движении, вызванном беспрецедентным экономическим кризисом в южноазиатской стране. Топливо почти закончилось, цены на продовольствие и голод подскочили, а страна не выполнила своих обязательств по выплате внешнего долга.