Президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинет свой пост 13 июля. Лидер страны решил уйти в отставку на фоне протестов, заявил спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

Лидеры политических партий Шри-Ланки вечером 9 июля провели встречу, написало местное интернет-издание Ada Derana. Они решили, что президент и премьер-министр должны немедленно уйти в отставку. Абейвардена в опубликованном недавно видеообращении заявил, что лидер страны согласился с мнением лидеров партий.

Президент сообщил, что покинет свой пост 13 июля. По его словам, он хочет обеспечить мирную передачу власти. Раджапакса сделал объявление через несколько часов после того, как протестующие ворвались в его дом в форте Коломбо.

После масштабных беспорядков в Шри-Ланке о своем уходе сообщил премьер-министр страны Ранил Викремесингхе. Как сообщило ИА НСН, он пообещал передать власть новому межпартийному правительству.

Участники протестов подожгли его частную резиденцию. Волнения вспыхнули на Шри-Ланке из-за острого политического и экономического кризиса. Из-за нехватки иностранной валюты в стране ограничили импорт основных видов топлива, продовольствия и медикаментов.