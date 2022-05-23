Смертельные очереди за бензином. Шри-Ланка переживает дефолт без денег и лекарств, но с протестами

Островное государство Шри-Ланка с населением 22 миллиона человек 12 апреля объявило дефолт по внешнему долгу. В стране не утихают акции протеста, люди оказались в состоянии острой нехватки всего: продовольствия, топлива, электроэнергии, денег и лекарств.

Сильнейший кризис за последние 70 лет

Правительство Шри-Ланки посчитало дефолт по внешним обязательствам единственным способом предотвратить ухудшение финансового положения в стране. Причин такому положению несколько — это и пандемия COVID-19, и ситуация на Украине вкупе с инфляцией по всему миру, сообщило издание The Times of India.

Остров испытывает проблемы с импортом товаров первой необходимости, которые возникли из-за нехватки валюты. Власти решили направить имеющиеся средства на закупку продовольствия и других необходимых товаров вместо погашения внешнего долга, который составляет 51 миллиард долларов.

«Мы пришли к ситуации, когда способность обслуживать наш долг стала очень низкой. Вот почему мы решили пойти на упреждающий дефолт», — заявил глава ЦБ страны Нандалал Вирасингхе.

Власти островного государства назвали решение временным, они ожидают реструктуризацию обязательств в соответствии с программой экономической перестройки. Минфин уточнил, что дефолт объявлен по всем непогашенным долгам на 12 апреля, все кредитные обязательства, взятые после этого срока, будут выполнены.

Куда делись доллары

Шри-Ланка существует в основном за счет туристического сектора, а пандемия коронавируса существенно подстегнула имеющиеся в стране финансовые проблемы. Туристический сектор на два года практически лишился дохода, поток валюты в страну иссяк. Также сократилось количество переводов от местных жителей, работающих за границей. Доходы населения значительно упали, сократились налоговые поступления.

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В очереди до смерти

Автомобилисты на острове выстраиваются в огромные очереди на заправках. На одной из АЗС погибли трое пожилых людей, простояв в очереди за бензином четыре дня. За дизелем приходится занимать очередь с ночи.

Люди недовольны правительством, проводят демонстрации и стихийные шествия. Протесты сопровождаются поджогами и погромами. Во время беспорядков в Коломбо 9 и 10 мая погибли семь человек, более 200 пострадали.

Протестующие подожгли дом ушедшего в отставку главы правительства Махинды Раджапаксы и его брата, президента страны. Также пострадали дома трех экс-министров и двух депутатов. Правительство привлекает армию, чтобы усмирить толпу и не допустить массовых драк. Полиция использует водометы и слезоточивый газ.

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На фоне протестов президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ввел режим чрезвычайного положения в начале мая. Раджапакса принял решение после того, как в пятницу профсоюзы объявили забастовку. Они потребовали отставки президента из-за усугубления экономического кризиса. Оппозиция раскритиковала Раджапакса и призвала уйти в отставку.

Есть ли выход?

Всемирный банк предоставил Шри-Ланке финансовую помощь в размере 160 миллионов долларов. Средства будут направлены на борьбу с дефицитом топлива и удобрений. Новый премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе считает, что ближайшие два месяца для страны будут самыми сложными за всю историю с момента обретения независимости в 1948 году.

«От перемены голов во власти вряд ли изменится ситуация, потому что она очень сложная и зашедшая слишком далеко, чтобы от персоналий что-то зависело. Нужны скоординированные усилия стран кредиторов, которые смогут облегчить бремя, и стран, которые могут оказать реальную помощь прежде всего по поставке энергоносителей. Россия могла бы сыграть здесь свою роль», — такое мнение высказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.