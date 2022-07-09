Протестующие подожгли резиденцию премьера Шри-Ланки. Видео

Участники протестов на Шри-Ланке подожгли частную резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе, сообщил телеканал NDTV. Помимо этого, они разбили автомобили, которые принадлежат политику.

В канцелярии премьера подтвердили, что протестующие ворвались в дом премьер-министра Викрамасингхе и подожгли его.

Викрамасингхе был назначен премьер-министром в мае. Он уже объявил, что уйдет в отставку со своего поста, чтобы обеспечить продолжение работы правительства и безопасность всех граждан.

«Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, включая безопасность всех граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию сегодняшних партийных лидеров — уступить место общепартийному правительству. Я уйду с поста премьер-министра», — написал он в Twittеr.

На Шри-Ланке с населением 22 миллиона человек разразился острый политический и экономический кризис. В стране не хватает иностранной валюты, что привело к ограничению импорта основных видов топлива, продовольствия и медикаментов. Таких финансовых потрясений Шри-Ланка не испытывала последние 70 лет.

Многие винят в упадке президента Готабайю Раджапаксу. Его отставки начали требовать еще в марте, сначала протесты были мирными. В последние недели недовольство стало нарастать из-за нехватки топлива, введения ограничений на получение бензина и дизельного топлива. В стране начали закрываться школы.

Где находится Раджапакса, неизвестно. По данным СМИ, президент вместе с семьей покинул дворец прошлой ночью. Есть версии, что он мог уехать из страны.