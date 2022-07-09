Президент бежал, а премьер согласился с отставкой. Экономический кризис Шри-Ланки стал политическим

Охвативший Шри-Ланку экономический кризис перерос в политический. Акции протеста, проходившие в стране в последние несколько недель, переросли в массовые беспорядки в столице страны Коломбо. Протестующие потребовали отставки президента страны Готабайи Раджапаксы и премьер-министра Ранила Викремесингхе. Участники митингов захватили резиденции государственных лидеров. Требования протестующих поддержал парламент. Глава правительства согласился уйти.

Предпосылки кризиса

Последние несколько месяцев Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис после получения независимости с 1948 года. Инфляция превысила 54%. В стране острая нехватка топлива, продуктов и лекарств. На этом фоне начались отключения электричества.

Оплатить поставку зарубежных товаров страна не может. В мае этого года власти объявили дефолт из-за невозможности провести оплату по внешним долгам. В казне почти не осталось валюты.

О готовности помочь с предоставлением кредита на 1,5 миллиарда долларов для закупки зарубежных товаров уже заявила Индия.

В начале июля президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля уточнили, что главы двух стран обсудили вопросы сотрудничества по энергетике, сельскому хозяйству и транспорту.

Президент островной страны заявил, что причинами экономического кризиса стали пандемия и снижение туристического потока. Но жителей эти заявления не убедили. Протесты охватили страну еще в марте и жестко пресекались полицией.

К субботе, 9 июля, митинги достигли своего пика. Оппозиционные политические партии, профсоюзы, студенческая федерация и гражданские объединения призвали выйти на массовую акцию протеста с требованием отставки действующей власти. Правительство ввело в стране комендантский час, но глава полиции отменил это своим приказом с сегодняшнего утра.

Захват резиденций

Для участия в протестах жители других городов приехали в столицу. Часть участников захватывала целые железнодорожные составы, чтобы добраться до Коломбо.

Основной точкой сбора стал правительственный квартал. Полиция применила к протестующим водометы и слезоточивый газ. По предварительным данным, количество пострадавших превысило 30 человек. Среди них есть как протестующие, так и силовики.

Протестующие прорвались через полицейские кордоны и захватили сначала резиденцию президента, а после — дом премьер-министра. Кадры, как участники акции купаются в бассейне президентского дворца, обошли все мировые СМИ.

Где находится сам глава государства Готабайя Раджапакса, неизвестно. СМИ сообщили, что вместе с семьей он покинул дворец прошлой ночью. В сетях разошлось видео из аэропорта Коломбо, где с включенным двигателем находится правительственный борт. Также есть версия, что страну он мог покинуть на военном корабле.

Накануне появились кадры из порта, где на военный корабль группа людей заносит несколько чемоданов.

Политический кризис

Требования протестующих об отставке президента и премьера поддержали депутаты парламента Шри-Ланки. Лидеры партий собрались на внеочередное заседание. Между тем канцелярия премьер-министра распространила заявление лидера страны Готабайи Раджапаксы о том, что он готов принять любое решение парламента. Сам президент пока не дал никаких комментариев, а его местоположение остается неизвестным.

По итогам заседания лидеры политических партий выпустили официальное заявление к президенту и главе правительства. Они попросили их уйти в отставку добровольно, оставив во главе страны спикера парламента как временно исполняющего обязанности президента до проведения следующих выборов.

Они напомнили, что это полностью соответствует конституции. Новое правительство депутаты предложили сделать многопартийным.

С этими требованиями парламента согласился премьер-министр Ранил Викремесингхе. Он объявил, что готов сложить полномочия и распустить кабмин после формирования нового правительства.