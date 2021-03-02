Заначка от страха. Россияне «накопили под матрасом» рекордные суммы, но богаче не стали

Эксперты подсчитали, что у россиян стало рекордно много свободных денег. Однако это не связано с ростом благосостояния людей. Все дело в коронавирусе и сокращении трат из страха остаться ни с чем. Экономисты согласны — копить деньги стоит.

Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» выяснили, что в январе 2021 года индекс свободных денег у жителей России вырос на 82% по сравнению с декабрем 2020 года, сообщила газета «Известия». Свободными деньгами исследователи назвали те средства, которые остаются после покупки необходимых продуктов и товаров, оплаты проезда, ЖКХ и прочих неизбежных трат.

Такие остатки можно потратить на собственное здоровье или выплаты по кредиту, сделать на них ремонт, оплатить образование, пустить на развлечения или отправиться в отпуск. А можно и отложить, чтобы подкопить до нужной суммы, сделав заначку в банке или «под матрасом».

Эксперты отметили, что покупатели меньше всего тратят в январе, зато в августе, сентябре и декабре расходы резко растут. Это и понятно: люди идут в отпуска, осенью начинается школа, дальше — затратные новогодние праздники. Но такой серьезный скачок отложенных средств зафиксирован у россиян впервые с 2019 года.

Однако профессор, доктор экономических наук, юрист Игорь Костиков в беседе с «360» заявил, что количество свободных денег не увеличилось: просто один вид сбережений сменился другим. И разговоры от том, что у населения появились деньги, связаны в первую очередь с тем, что люди были вынуждены отказаться от низких ставок по депозитам на банковских вкладах.

«Изменилась структура сбережений. Те, кто боится потерять работу, у кого зарплата не растет, сократили текущее потребление. Уже на протяжении нескольких лет подряд у россиян падают доходы и дополнительных не предвидится. А ведь для того, чтобы экономика развивалась, необходимо, чтобы эти доходы росли», — пояснил Игорь Костиков.

Зарплата больше, денег меньше

В том, что излишек свободных денег — в значительной степени сезонный фактор, уверен аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

«В этом году на индексе свободных денег свой отпечаток оставила ситуация с коронавирусом. В определенные месяцы возникал так называемый отложенный спрос, который потом реализовывался ускоренными темпами. Но ничего сверхъестественного в том, что сейчас происходит, нет», — отметил Алексей Коренев.

С тем, что соотечественники стали богаче, аналитик также решительно не согласен. Он пояснил, что номинально зарплаты россиян за прошлый год выросли. Но в то же время различные агентства и ведомства по разным методикам фиксируют существенное падение реальных располагаемых доходов.

«На фоне роста номинальных заработных плат расходы на необходимые для жизни вещи выросли куда как более ускоренными темпами. Получилось, что цены обогнали рост номинальных заработных плат. Так что зарабатывать россияне стали больше, но лучше жить от этого не стали», — подытожил Алексей Коренев.

Копить или не копить?

Накопить те самые свободные деньги могут не все. Коренев отметил, что 80% населения страны сегодня вообще не имеют возможности откладывать деньги. Лишь 20% населения — порядка 23 миллионов человек — могут хоть сколько-нибудь откладывать. И если такая возможность есть, ею непременно нужно пользоваться.

«Такая подушка безопасности всегда пригодится. Хоть в случае новой пандемии, в качестве дополнительного источника дохода после выхода на пенсию. Да и вообще, стоит иметь деньги на случай форс-мажорных обстоятельств. Жаль, что позволить это может только лишь один из пяти россиян», — заключил Алексей Коренев.

С ним согласен и доктор экономических наук, юрист Игорь Костиков, который уточнил, что сбережения «под матрасом» часто теряют свою цену. Если в семье есть излишек сбережений, то для того, что бы его защитить, им нужно правильно управлять. Для этого можно использовать советы финансового рынка.

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