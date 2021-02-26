Безбедная и спокойная старость все чаще становится целью не только людей среднего и предпенсионного возраста. Даже у довольно молодых людей, помимо получения хорошего образования или покупки квартиры, одной из долгосрочных целей становится пенсия, на которую можно достойно жить, не отказываясь от привычного уровня жизни.

Как сообщил «360» инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич, достойная пенсия стала одной из абсолютно универсальных целей для многих россиян. По его мнению, это правильно, и чем раньше человек начнет предпринимать какие-то практические шаги к достижению этой цели, тем лучше для него же самого. Самым эффективным способом приумножения средств он считает инвестиции.

С чего начать?

Сергей Кикевич разъяснил, что инвестиции хороши для достижения долгосрочных целей. Другие сберегательные инструменты, к которым мы привыкли, вроде банковских депозитов, от инфляции не защищают. Он напомнил кризисы 2000-ого и 2008-го года, когда семья, скопившая деньги на машину, потом могла позволить себе только мебельный гарнитур.

Молодежи нужно как можно раньше начинать осваивать инвестиции. Банковский вклад не решит долгосрочные задачи. Накопить на пенсию при помощи депозита нельзя. Молодые люди хотят финансовой независимости и раннего выхода на пенсию В 20-25 лет они думают над тем, как выйти на пенсию не как все, в 60-65 лет, а в 40-45 Сергей Кикевич

Чтобы понять, какими суммами можно оперировать нужен несложный расчет. Надо определиться со сроком инвестирования, знать, какую сумму хочет получать ежемесячно человек и срок дожития.

«В интернете можно погуглить и найти пенсионный калькулятор. Они фактически все одинаковы. Допустим, человек хочет выйти на пенсию через 20 лет. Придется учитывать доходы и расходы, которые у всех разные, и процент, под который будут вложены средства. Для пенсии в 100 тысяч рублей надо накопить примерно 15 миллионов рублей», — сообщил Кикевич.

По его словам, не имеет значения, с какой суммы инвестиций вы начинаете. Можно с тысячи рублей. В инвестициях самый важный фактор не сумма входящих инвестиций, а время, которое есть в запасе.

«У молодежи в запасе 20-30 лет, время работает на них. Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках», — объяснил эксперт по социальной политике.

В получении пассивного дохода важно постоянно, дисциплинированно и ежемесячно пополнять портфель. Пусть даже небольшой суммой, сравнимой с 5% дохода.

«Есть очень простая формула, ее придумали американцы, но на самом деле она универсальная. Это грубое приближение конечно, но считается следующим образом. Если индивидуальный расход человека или семьи в год миллион рублей, то нужны минимальные пенсионные накопления около 8-10 годовых расходов. Смотрите, даже если начинать с нуля, не используя накопления, можно каждый месяц инвестировать 10 тысяч рублей. Предположим, под 15%. В год получится 120 тысяч, и через 20 лет инвестор соберет 20 миллионов рублей. Это может сделать каждый», — заявил Кикевич.

Куда нести деньги?

Играть на бирже обычный россиянин не может. Он должен работать, заниматься семьей, а не трейдингом или другими видами активных инвестиций.

«Это миф, что можно через два года стать миллионером, торгуя на рынке. Это способ на вас заработать. Реальные цифры гораздо более скромные. Есть разработанный подход, называется он — пассивные инвестиции», — заявил экономист.

Сергей Кикевич подчеркнул, что надо покупать не акции понравившихся компаний, а фонды акций. Речь идет о диверсифицированных индексовых фондах. Например, индекс Московской биржи состоит из 50 крупнейших компаний.

Если взять по нему статистику, то за последние 20 лет он рос с очень приличной скоростью. Порядка 18% годовых. Можно заработать только на индексе Мосбиржи. Не надо выбирать компании самостоятельно, это все-таки удел профессионалов Сергей Кикевич консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России

Кикевич предложил для начала создать инвестиционный портфель, простой, на три фонда — акций, облигаций и золота.

«Их еще называют „портфели лежебоки“. Даже если с равными долями создать, уже будет неплохой результат. Это важно! Рынки волатильны, нельзя просто покупать акции, они иногда очень сильно проседают. Нужен именно диверсифицированный портфель, состоящий как минимум из трех видов активов», — отметил экономист.

Простенький портфель принесет разумную доходность. Она не будет заоблачной, в инвестициях нет никакой фантастики. Но этот портфель позволит за 5-15 лет создать состояние. Особенно, если регулярно вкладывать в него небольшие суммы.

Валюта, облигации, золото и биткоины

Разумеется, выбор финансовых инструментов напрямую зависит от цели, которую преследует человек. Те, кто уже создал какие-то накопления, хотят их защитить от инфляции. Депозиты, особенно рублей, от нее не спасают.

«Если они в валюте — уже лучше. Можно вложить деньги в разные валюты. В две или три, как позволяют средства. Однако инвестиционные портфели еще и доход принесут. Тем более, в валютах. Золото, индексные фонды, есть обезличенные металлические счета в крупных банках. Чем хорошо золото, оно абсолютно защищено от инфляции», — уточнил Кикевич.

По его словам, тем россиянам, которые не озабочены приумножением капитала, можно обратить внимание на консервативные инструменты вроде облигаций.

«Для россиян это те же облигации федерального займа или фонды облигаций. У нас сейчас очень популярны биржевые пифы. Их очень просто купить через приложения банков. Гарантии лучше, на государство можно надеяться. Есть долларовые фонды, например, на Мосбирже. Это хорошая защита от инфляции и доход приносить будут», — сообщил Кикевич.

Этот способ вложения очень похож на инвестиционный портфель, только в последнем больше акций и существует разница в пропорциях.

«Доходность пифов потенциально больше, как и их волатильность акций. Они будут прыгать и неприлично бить по нервам пенсионера. Это не для всех. Лучше сделать сбалансированный портфель где много облигаций, которые ведут себя очень спокойно. Делать его полностью „золотым“ или заполнять акциями — неправильно», — подчеркнул эксперт.

Сергей Кикевич откровенно признался, что совершенно сознательно не упомянул в качестве источника дохода биткоины. Он посоветовал не верить никаким прогнозам о его стоимости, так как эта валюта зависит от сотни параметров.

«Этот актив не связан с добавленной стоимостью. Чем он отличается от инвестиций? Мы вкладываем деньги в какой-то актив, который связан с бизнесом. Акция — это часть бизнеса. Мы инвестируем в экономику. Она растет, растут акции. А биткоин почему растет? На эту валюту еще и купить что-то сложно», — напомнил эксперт.

Кикевич подчеркнул, что те люди, которые занимаются спекуляциями на рынке — это отдельная категория. Они не копят, медленно и упорно, на пенсию.

«Они хотят быстрой наживы. В подавляющем большинстве, они ее не получают, скорее всего, даже проигрывают. Это рулетка, адреналин», — резюмировал эксперт.