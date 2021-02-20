Золотые месяцы. Россиянам рассказали, когда брать отпуск без потери в деньгах

Если человек работает на ставке, зарплата от месяца к месяцу у него не меняется. Не влияют ни праздники, ни длинные выходные. А вот с отпускными ситуация иная: есть месяцы, когда лучше не брать отпуск, чтобы не потерять в деньгах. Эксперты рассказали, как не промахнуться с выбором времени для ежегодного отдыха.

Расчет по дням

Руководитель пресс-службы крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter Александр Джабаров объяснил «360», что в январе и мае отпуск лучше не брать. В эти месяцы рабочий день стоит дороже из-за длинных праздников.

«Зарплата за отработанные дни считается просто: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней», — объяснил он.

Так, в 2021 году в январе в соответствии с производственным календарем было всего 15 рабочих дней, а в апреле будет 22. Из-за этого день в январе стоит дороже, чем в апреле — вся зарплата распределяется на меньшее количество дней.

«А основа для отпускных считается по календарным, а не по рабочим дням, поэтому обычно среднедневной заработок меньше, чем стоимость рабочего дня», — добавил Джабаров.

Больше того, эксперт объяснил, что отпуск выгоднее брать вместе с выходными, так как заплатят за все семь дней, а не только за пять рабочих. Джабаров добавил, что брать отпуск между майскими праздниками иногда бывает выгодно: если на промежуток приходятся обычные выходные.

Неотгулянный отпуск же переносится на следующий год и включается в расчет планирования отпусков, то есть эти деньги не сгорают. Если же человек уходит из компании, ему либо дают возможность отгулять все оставшиеся дни отпуска, либо компенсируют их деньгами.

Логика отпуска

Независимый HR-эксперт Александр Сивогривов уверен, что если человек работает в компании с ровными циклами доходности, то есть его зарплата не зависит от продуктивности в конкретный месяц, то лучше всего брать два двухнедельных отпуска — весной и осенью.

«Работник со временем выгорает, и если не отдыхать вовремя, то компания получает человека, который просто приносит свое тело на работу, он вообще неэффективен. Эффективно ходить в отпуск два раза в год — так человек лучше восстанавливается», — сказал он.

Сивогривов добавил, что также важно синхронизировать отпуск с членами семьи. Поэтому кому-то, например родителям школьников, будет удобно брать отпуск в летние месяцы, другим подойдет время, когда отпуска берут их близкие.

Во время пандемии привычные сроки отпусков у многих россиян сбились: те, кто предпочитал зимой летать в теплые страны, вынуждены были остаться дома, закрытые границы стран и регионов смешали планы.

Однако уже прошлым летом, уверен Джабаров, россияне массово отправились на море, как и привыкли. Популярностью пользовались как минимум Крым и Сочи, хотя окончательно ограничения сняты не были.

Сивогривов добавил, что сроки отпусков также могут меняться в зависимости от выбора места отдыха. В период локдауна, когда выехать за границу было нельзя, многие стали присматриваться к российским туристическим направлениям: Карелии, Дальнему Востоку, Уралу, Байкалу и другим местам. Другие же вспомнили о дачах.

«К сожалению, в стране доходы, мягко выражаясь, не очень большие. Естественно, что в период пандемии, когда на рынке непонятно что, будет ли работа, стали больше экономить на отпусках. Потому что отпуск отпуском, но нужно что-то есть», — заключил эксперт.