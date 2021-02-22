Начинающим инвесторам посоветовали «не класть все яйца в одну корзину»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор приветствует желание россиян зарабатывать на инвестициях, но призывает делать это с умом. Она признала, что все больше людей, рассчитывающих на высокую доходность, переводит деньги с депозитов банка на фондовый рынок.

В интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» Набиуллина посоветовала не «класть все яйца в одну корзину». По ее мнению, неразумно считать, что предыдущая доходность гарантирует будущую прибыль.

«Нельзя последние деньги нести на рынок. У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги. Когда предлагают большую доходность, надо обязательно смотреть, какие риски», — посоветовала глава Центробанка.

Ранее управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко назвал сумму вклада, достаточную для получения около 100 тысяч рублей ежемесячно в виде процентов. По его словам, это 26 миллионов рублей.