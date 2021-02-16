Финансист назвал сумму вклада, позволяющую жить на проценты

Чтобы жить на проценты с вклада семье из четырех человек, которым ежемесячно нужно примерно 100 тысяч рублей, нужно чтобы на банковском счету у них лежало не менее 26 миллионов рублей. Такую цифру управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

В беседе с агентством «Прайм» он объяснил, что такая цифра обусловлена снижением ключевой ставки Центробанка до рекордных 4,25%. Средняя доходность по вкладу на 2021 год составила 4,5%.

В столице требуемая для жизни семьи сумма в 150-200 тысяч рублей возможна, если на вкладе лежит 45-50 миллионов рублей.

Альтернативой вкладам Ревенко назвал покупку ценных бумаг или недвижимости. Но и в том, и в другом случае необходимо владеть финансовой грамотностью, чтобы тщательно изучить рынок и возможные риски от сделок.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о способе инвестиций, который гарантирует россиянам сохранность сбережений и доход. Речь идет об облигациях федерального займа для населения (ОФЗ-н). Силуанов подчеркнул, что сейчас возник повышенный интерес к инвестированию сбережений. Однако он добавил, что рынок акций — это не только взлеты, но и падения ценных бумаг. Когда инвестор решает перейти с депозита на вложение в фондовый рынок, он должен понимать, что не имеет никакой страховки, — может как выиграть, так и проиграть.