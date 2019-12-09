Задачи на 2020 год, интеграция с Белоруссией, фанаты и революция во Франции. Неделя в фотогалерее

Минувшая неделя оказалась богатой на различные события в России и за рубежом. Подробнее о том, что случилось в мире со 2 по 8 декабря — в фотоподборке «360».

Переговоры Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в сочинской резиденции 7 декабря. Переговоры лидеров двух стран продолжались более пяти часов. За это время они обсудили вопросы, касающиеся сельского хозяйства, таможенного контроля, регулирования нефтяного и газового рынка, а также ряд других тем. По многим из них президенты пришли к соглашению.

Источник фото: РИА «Новости»

Пресс-конференция Дмитрия Медведева

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев провел ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой подвел итоги социально-экономического движения России за 2019 год, а также озвучил задачи, которые правительство ставит перед собой в 2020-м. Он обсудил с журналистами ряд важных тем, и ответил на вопросы об экономике страны, суверенном интернете, летних протестах, здравоохранении, а также законопроекте о домашнем насилии.

НАТО разместит оружие в космосе. Россия против

4 декабря на саммите в честь 70-й годовщины Североатлантического альянса приняли Лондонский меморандум. В одном из пунктов документа сказано, что «НАТО и его союзники в рамках своих полномочий обязуются обеспечивать безопасность своих коммуникаций, включая 5G… Мы объявили космос сферой оперативной деятельности НАТО, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и ответа на вызовы в этой сфере».

В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда выступала против милитаризации космоса, и не изменит своей позиции.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Поправки в закон об ОСАГО

Группа депутатов 5 декабря предложила внести ряд поправок в закон об ОСАГО. Их идея заключаается в том, чтобы рассчитывать цену полиса индивидуально для каждого водителя. Стоимость будет изменяться в зависимости наличия серьезных нарушений ПДД.

Убийство Торнике Кавтарашвили в Германии

Убийство гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили, также известного под именем Зелимхан Хангошвили, произошло еще в августе этого года. Однако за последнюю неделю ситуация сильно изменилась. Из Германии выслали двух Российских дипломатов. Позже канцлер страны Ангела Меркель заявила, что эти меры были приняты из-за недостаточного уровня помощи в расследовании дела со стороны России.

Кроме того, ряд американских СМИ обвинил Москву в причастности к убийству гражданина Грузии в Берлине. В Кремле эту информацию официально опровергли.

Забастовка в Париже

5 декабря во Франции началась крупнейшая за последние десятилетия забастовка. В ней участвуют учителя, врачи, работники транспорта, а также все те, кто недоволен новой пенсионной реформой. Из-за этого в столице страны нарушен график работы общественного транспорта — по маршрутам ходит всего 30% автобусов и трамваев, а метро и электрички отправляются с большим опозданием.

Власти задержали уже более 90 протестующих. В результате забастовки некоторые люди пострадали, в их числе — журналисты.

Источник фото: Twitter

Пожар в колледже Одессы

Масштабный пожар произошел в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса в понедельник, 4 декабря. Возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного корпуса в 10:12 по местному времени. В тот момент в здании находилось более 400 человек, не все из них смогли эвакуироваться. Чтобы спастись от огня, некоторые люди выпрыгивали с окон.

В результате площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. Спасателям удалось локализовать огонь в тот же день, однако они до сих пор разбирают и тушат тлеющие завалы.

В пожаре пострадали 30 человек, еще 10 погибли. Судьба еще нескольких людей до сих пор не известна.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» УК Украины. Следователи рассматривают две версии возгорания: поджог или неисправность электропроводки. Сегодня стало известно, что в сгоревшем здании не было пожарной сигнализации.

Конфликт фанатов «Спартака» с Эдгардом Запашным

Глава Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный поссорился с футбольными фанатами. Комментируя выступления болельщиков «Спартака», обматеривших форварда «Зенита» Артема Дзюбу, укротитель тигров заявил, что «покрошил» бы их с привлечением ОМОНа.

Фаны начали акции против циркового артиста. Они стали оставлять негативные отзывы о Цирке братьев Запашных. Также ультрас быстро придумали кричалку про дрессировщика. На матче «Локомотива» с «Арсеналом» 6 декабря болельщики «железнодорожников» перед уходом кричали нараспев: «Запашный пес».