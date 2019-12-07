Россия и Белоруссия сблизились по энергетическим вопросам

Орешкин отметил, что работа была напряженной и плодотворной.

«По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены», — произнес министр экономического развития России.

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С 10 декабря планируется начать детальную проработку позиций, к которым пришли главы государств. Это будет сделано с целью «сформулировать и погрузить в дорожные карты». Следующим этапом станет доклад премьер-министрам России и Белоруссии, а затем и президентам.

До встречи Путина и Лукашенко, по словам Орешкина, оставалось несколько спорных вопросов. Сейчас их количество сократилось. В следующий раз президенты России и Белоруссии встретятся 20 декабря. Саммит пройдет в Санкт-Петербурге. Министр не исключил, что главы государств могут также провести дополнительную встречу или телефонные переговоры в случае необходимости.