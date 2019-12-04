Убийство грузина в Берлине дошло до Кремля. Главное

Кремль официально опроверг обвинения германских СМИ в причастности России к убийству гражданина Грузии. В среду, 4 декабря, перс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что это всего лишь «беспочвенные предположения».

«Серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям? Абсолютно беспочвенное предположение», — процитировало его слова издание Ura.ru.

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Песков отметил, что если эта тема «экзальтируется» различными СМИ Германии, это не означает, что на самом деле все обстоит именно так.

Он также подчеркнул, что эта информация не окажет никакого влияния на будущую встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, которая намечена на 9 декабря.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что прокуратура Берлина уже 4 декабря планирует передать дальнейшее расследование этого дела федеральному прокурору, который отвечает за национальную безопасность. Издание отметило, что если «след Москвы» подтвердится, Германия будет вынуждена отреагировать дипломатическими или же экономическими санкциями.

В среду немецкий МИД сообщил, что двоих российских дипломатов выслали из страны. Власти РФ пока это никак не прокомментировали.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии произошло в конце августа этого года в берлинском районе Моабит. По данным местных СМИ, мужчина погиб после выстрела в голову.

Вскоре после убийства онлайн-журнал Spiegel написал, что следствие предполагает вероятность «профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства», но при этом продолжает работать во всех направлениях. Издание отметило, что вероятным заказчиком правоохранители считают либо членов преступных организаций, либо заграничную разведку.

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30 августа Spiegel вновь вернулся к этой теме, но уже с более конкретными обвинениями. Издание заявило, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. К этому выводу журнал пришел, основываясь на двух причинах: имя подозреваемого, которое указано в документах на визу, якобы не содержится в банках данных России, а номер загранпаспорта указывает на причастность к МВД.