Не зли рой, а то «покрошит». Ждет ли Запашного участь Дзюбы

Глава Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный поссорился с футбольными фанатами. Комментируя выступления болельщиков «Спартака», обматеривших форварда «Зенита» Артема Дзюбу, укротитель тигров заявил, что «покрошил» бы их с привлечением ОМОНа. Фаны начали акции против циркового артиста. Подробности — в материале «360».

В интервью петербургскому изданию «Спорт день за днем» Запашный прокомментировал инцидент, когда спартаковские ультрас на матче Россия — Сан-Марино кричали: «Дзюба, Дзюба, иди на ***!». Кричалки продолжились и во время матчей «красно-белых» с «Уралом» и с «Зенитом». За эти случаи РФС оштрафовал «Спартак» на 350 тысяч рублей.

Сам Дзюба назвал выкрикивавших лозунги «фашистами», а также заявил, что акция в Сан-Марино была спланированной. Конфликт 31-летнего нападающего с фанатами продолжается со времен его перехода из «Спартака» в «Зенит» в 2015 году.

В интервью Запашный заявил об отсутствии ответственности для хулиганящих на стадионе.

Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на Вы разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться и призывать к этому трибуны. Эдгард Запашный дрессировщик

Цирковой артист также придумал вариант, как бороться с матом во время игр: строить стадионы, в которых сектора, где хулиганят фанаты, можно оградить «специальными жалюзи».

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил РИА «Новости», что высказывание дрессировщика выходит за рамки приличий, но наказание человеку, который никак не связан с футболом, не грозит.

Запашный имеет право на свое мнение, но если оно выходит за рамки приличия, — это вопрос воспитания. Андрей Созин член комитета по этике РФС

Призыв Запашного «крошить» болельщиков с привлечением ОМОНа вызвал в их рядах ответную реакцию. Фаны стали оставлять негативные отзывы о Цирке братьев Запашных (дает представления на малой арене «Лужников»). На картах Google средняя оценка цирка упала до 3,3 балла из 5. Всего там около 680 отзывов.

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«Не ходите. При входе сильный досмотр, раздевают до трусов. Много ОМОНа с автоматами, которые так и норовят вас покрошить. Все сидят тихо, аплодировать не разрешают», — написал Анатолий Новиков.

«Мне не понравилось. Всюду крошки. Представления не видел, т. к. смотрел в основном на жалюзи. И как я ни орал, меня никто не услышал. Хорошо хоть выход нашел легко», — отмечает Степан Огурцов.

«Пришел в цирк с друзьями, входили 1,5 часа. Обыскали по полной, отобрали все вещи, ОМОН стоит в проходах, а в гостевом секторе вообще беспредел», — фантазирует Иван Артюхов.

Для сравнения, на «Яндекс.Картах» оценка цирка Запашных — 5 баллов из 5 при более чем тысяче отзывов.

Также ультрас быстро придумали кричалку про дрессировщика. На матче «Локомотива» с «Арсеналом» 6 декабря болельщики «железнодорожников» перед уходом кричали нараспев: «Запашный пес».

Около московского стадиона «Открытие Арена» фаны развернули против него баннер.

Источник фото: «ВКонтакте»

Встреча «Локомотива» с «Арсеналом» завершилась со счетом 4:0 в пользу тульской команды. Одновременно прошел матч «Зенита» с «Динамо». Москвичи уступили питерцам 0:3.

Активные болельщики всех четырех команд узнали о счете уже вне стадиона: незадолго до окончания первого тайма они дружно покинули трибуны в знак протеста против задержаний фанатов в Петербурге 1 декабря.

По данным полиции, в этот день перед матчем «Спартака» с «Зенитом» были задержаны десятки болельщиков. Свыше 70 из них привлекли к административной ответственности — оштрафовали или поместили под арест.

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Как писала «Фонтанка», сотрудники полиции задержали фанатов, собиравшихся устроить драку.

Одному из лидеров фанатского движения «Спартака» Валерию Бевзе помимо наложения штрафа запретили проходить на стадионы в ближайшие полтора года. Его называли организатором исполнения матерной кричалки в адрес Дзюбы.

Задержания всколыхнули фанатское движение. Протестную акцию болельщиков уже называют крупнейшей со времен беспорядков на Манежной площади в 2010 году. Фанаты открещиваются от тех событий, призывая сторонников действовать законными методами.