Интернет и домашнее насилие. Главное со встречи Медведева с журналистами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подвел итоги социально-экономического движения страны в 2019 году, а также рассказал о задачах, которые правительство ставит перед собой в 2020-м. «360» коротко рассказывает, о чем премьер говорил с журналистами.

Про экономику

По мнению премьер-министра, экономика и социальная сфера России прожили этот год стабильно, при этом рост ВВП по итогам года составил 1,3-1,5%. «В принципе, мы ожидали того, что начало работы над национальными проектами будет сопровождаться определенным таким разогревом, и мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли, и целого ряда новых мер, мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста», — добавил премьер.

Реальные доходы населения РФ по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%. Медведев добавил, что сегодняшняя ситуация с занятостью людей остается благоприятной, несмотря на то, что безработица будет на уровне 4,6-4,7% от экономически активного населения. Медведев также отметил, что инфляция в России в 2019 году оказалась самой низкой за всю историю страны — на уровне 3,8%.

Про семью

Премьер отметил, что процент по ипотеке в 2019-м снижается, это показывает положительную тенденцию развития экономики. «Ипотека — важный для людей инструмент, возможность решить жилищную проблему. Естественно, она тоже связана с инфляцией, ключевой ставкой. Поэтому эта цифра нас не может не радовать», — сказал он.

Кроме того, Медведев ответил на вопрос о законопроекте о домашнем насилии. Он заявил, что собственной окончательной позиции по поводу нового закона он еще не сформировал, однако это не значит, что закона не будет: «Если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть».

Про здравоохранение

Другой важный вопрос, который затронул премьер-министр в своем выступлении, — общее состояние здравоохранения в России. Оно, по мнению Медведева, сегодня остается удручающим, начиная с вопроса квалификации кадров и заканчивая инфраструктурой.

«Нужно строить новые здания или проводить капремонт, предстоит докупить медоборудование. Каждый регион тоже должен вложиться в это. На реформу потребуется примерно 550 миллиардов рублей в ближайшие пять лет», — заявил Медведев.

При этом премьер заметил, что российское правительство не собирается проводить политику импортозамещения в сфере фармакологии. «Надо стимулировать иностранные фирмы оставаться у нас. Постараемся отрегулировать вопрос так, чтобы не было сбоев», — пояснил он.

Медведев отметил, что на следующий год из бюджета собираются выделить 175 миллиардов рублей на решение проблемы труднодоступности и нехватки жизненно необходимых лекарств. Сейчас в правительстве работают над расширением списка таких препаратов.

Про летние протесты

Одним из самых горячих на пресс-конференции был вопрос о летних протестах в Москве. Медведев подчеркнул, что раз подобные настроения в обществе присутствуют, государство должно обращать на это внимание. При этом, по мнению премьера, «любая юридически разрешенная активность допустима и даже необходима».

«В соцсетях и на площадях такие проблемы не решить. Можно заявить о своем мнении, но это нужно делать по закону. <…> А то это может превратиться в „бунт бессмысленный и беспощадный“», — заключил премьер.

Более того, он отметил издержки в работе правоохранительной системы, ярко проявившие себя в летних московских протестах. Медведев добавил, что сложившуюся ситуацию надо анализировать и менять в дальнейшем.

Про интернет

Еще одна тема, о которой журналистам удалось спросить премьер-министра: интернет. Медведев заявил, что новостям на телевидении можно доверять больше, так как они верифицированные, в то время как интернету этого не хватает.

Ведущая и YouTube-блогер Анастасия Ивлеева задала Медведеву вопрос о закрытии YouTube, но премьер девушку успокоил — этого не будет. Он объяснил это тем, что «запреты в интернете неэффективны и их легко обойти».

Кроме прочего, Медведев прокомментировал ситуацию с допинговыми скандалами, захлестнувшими Россию в 2019-м. Премьер подтвердил, что сегодня проблема допинга есть. Но спортсменов все же оправдал, так как финальная ответственность в любом случае «лежит на спортсмене и враче». В том же случае, если атлет не был предупрежден о том, что принимаемые им препараты запрещены, наказывать его несправедливо.