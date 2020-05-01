Коронавирусная «равнина». Что значит «выйти на плато» и почему это важно при пандемии

Мы все чаще слышим выражение «выйти на плато», когда власти и ученые говорят о коронавирусе. Одним странам это удалось, другие стремятся к этому. Рассказываем, что значит это выражение.

О выходе на плато по коронавирусу в России говорят в последнее время часто. При этом власти предупреждают, что расслабляться рано, ведь вирус еще не побежден, а впереди долгий период работы. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что страна находится на этом самом плато уже неделю. Но она пояснила, что могут быть колебания — чуть больше или чуть меньше случаев заражения.

Что значит «выйти на плато»

Как объяснил «360» вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, под понятием «выход на плато» скрывается кривая по числу новых инфицированных. То есть количество новых зараженных остается одинаковым в течение продолжительного периода.

«Это означает, что у вас идет повышение, повышение, повышение, наконец, вы получили некие цифры, а потом дальше идет примерно на этом же уровне, немного спускается или немного повышается. Вот от последнего такого повышения, если у вас идет на одном уровне, то это вы и будете считать плато», — пояснил профессор.

Для большей наглядности он сравнил понятие с горой. Когда поднимаешься на ее вершину и видишь обширную ровную поверхность, то это и есть плато. Однако вирусолог отметил, что у нас сейчас с кривой заражений все не очень радужно.

«Я полагал и говорил даже, что у нас плато с 19 числа, потому что было шесть тысяч, а потом пошли цифры где-то ниже, выше. Вчера семь тысяч, а сегодня мне сказали, что почти восемь. Это уже на плато не похоже, это похоже на дальнейшее повышение», — заявил Альтштейн.

Кроме выхода на плато по коронавирусу, есть еще и выход из этой точки. Когда количество новых заболевших COVID-19 начнет уменьшаться и график пойдет вниз, то наступит момент выхода с плато.

«Если бы сегодня было где-нибудь шесть [тысяч новых заболевших], то это бы означало, что плато продолжается. Завтра, скажем, 5,5 тысячи, потом снова шесть, а потом пять, 4,5, четыре, 3,5, три — это уже пошло бы снижение», — подчеркнул профессор.

При этом он добавил, что сейчас Россия находится на этой прямой по заболеваниям, а снижение может начаться 5–6 мая. Если цифры продолжат расти, то ситуация может затянуться.

Альтштейн заключил, что стране удалось выйти на плато благодаря действиям, принятым еще три недели назад. Все ограничительные меры продолжаются, поэтому должно произойти снижение распространения вируса. Необходимо обязательно соблюдать самоизоляцию и придерживаться гигиенических правил.

«Если вы сегодня начинаете что-то соблюдать и делать, то это проявится только черед две-три недели. Это не действует мгновенно», — отметил вирусолог.

Получается, что если начать придерживаться правил сейчас, то результат будет виден только через несколько недель. Сейчас специалисты внимательно следят за ситуацией. Россияне с нетерпением ждут отмены ограничений, но это может произойти только в случае выхода с плато.

Страны на плато

Первой страной, которой удалось побороть коронавирус, стал Китай. Именно КНР стала отправной точкой распространения инфекции в конце 2019 года. Власти приняли жесткие меры: закрыли границы и ввели карантин, что помогло за пару месяцев справиться с ситуацией. С 17 апреля врачи не зафиксировали ни одного нового случая инфицирования. Отдельная статистика работает для Гонконга, где за последние сутки прирост составил всего два человека.

Источник фото: телеканал «360»

Италия

По числу зараженных Китай уже давно обогнали другие страны. Так, в Италии уже насчитывается 205 463 человека с подтвержденным коронавирусом. За последние двое суток новых случаев медики не зафиксировали, как и смертей. Всего итальянские врачи сообщили о 205 463 пациентах с COVID-19, 75 945 выздоровевших и 27 967 умерших.

Жители страны соблюдали строгие ограничительные меры, но премьер-министр Джузеппе Конте уже объявил о постепенной отмене правил. С 4 мая итальянцы смогут посещать родственников, если они принимают меры предосторожности. Можно будет перемещаться из одного муниципалитета в другой, но запрет на поездки между разными регионами Италии остается в силе. А на следующей неделе откроются два аэропорта: Чампино в Риме и Перетола во Флоренции.

Источник фото: телеканал «360»

Швеция

Эта страна смогла выйти на плато даже без особых мер по борьбе с коронавирусом. Несмотря на отсутствие жестких требований к населению, прироста заражений последние два дня не было. Уровень смертности вовсе находится на одном и том же показателе уже третий день.

В Швеции отсутствует режим полной изоляции. При этом жители все равно соблюдают дистанцирование, а власти до 15 мая закрыли въезд в страну из государств вне Евросоюза.

Источник фото: телеканал «360»

Испания

По количеству зараженных Испания находится на втором месте в мире после США. Но властям удалось выйти на плато по числу инфицированных. В стране зафиксировано 239 639 случаев заболевания, 24 543 человека скончались от инфекции, а вылечились 137 984 пациента.

Жителям Испании разрешили с 2 мая выходить на прогулки и один раз в день заниматься спортом. Дети и пожилые люди могут гулять только в утренние и вечерние часы. В деревнях, где живет меньше пяти тысяч человек, сняты все ограничения.