«Осенью вернется»: прогноз ученых о сроках эпидемии COVID-19 в России сочли недостоверным

Сингапурские аналитики рассчитали, что коронавирус перестанет терзать Россию 19 августа. Такие долгосрочные прогнозы вызывают сомнения. Более того, пик заболеваемости уже достигнут.

«В такие долгосрочные прогнозы я просто не верю. Они говорят, что будет в августе, с одной стороны. С другой стороны, речь идет о прогнозе на какую-то гигантскую территорию. Как они это умудряются делать, я совершенно не знаю. Я думаю, что это не очень достоверная вещь», — сказал «360» вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн.

Он добавил, что Россия уже достигла пика заражения коронавирусом. Уже 10 дней цифры новых подтвержденных случаев находятся на отметке около пяти-шести тысяч человек.

«Я думаю, что мы идем по пику. Я сужу по тому, что довольно стабильно держится эта цифра на протяжении почти уже 10 дней», — пояснил профессор.

Тем не менее россиян еще ждет впереди вторая волна пандемии, которая придется на осень или зиму. Вирус никуда не исчезнет, просто обычно в летнее время респираторные заболевания отступают.

«Точно не известно, почему идет эта сезонность. Просто люди рассредоточены больше летом на свежем воздухе, температура неблагоприятная для сохранения вируса вне организма. Вот, скорее всего, такие причины и приводят к тому, что респираторные заболевания в летнее время отступают, а осенью вернется», — отметил Альтштейн.

Вирусолог подчеркнул, что созданными в ближайшее время препаратами можно будет ослабить эпидемию, но решающее давление окажет «живая» вакцина.

Как заявили ученые Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD), коронавирус в России отступит 19 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что назвать точную дату окончания пандемии просто невозможно.