Странно, но очаровательно. Британские СМИ удивились выбору имени дочери Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл родила дочку утром 4 июня. Ребенка назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь прабабушки Елизаветы II и бабушки, принцессы Дианы. Рождение девочки и выбранные для нее имена вызвали переполох в британских СМИ. У The Sun и Daily Mail за один день вышло с десяток статей по теме.

В пятницу, 4 июня, Меган Маркл родила дочку, но общественности об этом стало известно только спустя почти 48 часов. Это второй ребенок в семье Меган Маркл и принца Гарри. Они уже воспитывают сына Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора, который родился 6 мая 2019 года. Лилибет стоит на восьмом месте в очереди на британский престол.

Новость о рождении второго ребенка всполошила зарубежную прессу. В особенности все удивились выбранным именам. Девочку назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Первое имя дали в честь прабабушки Елизаветы II. Так ее в детстве прозвал дедушка, а позже к королеве так стали обращаться и родители, и братья с сестрами, а также покойный муж принц Филипп.

В одном из своих писем после свадьбы он писал: «Лилибет — единственная „вещь“ в мире, которая для меня абсолютно реальна».

Второе имя девочка получила в честь покойной матери принца Гарри, принцессы Дианы.

Оливковая ветвь

Про выбор имени тут же принялись писать британские СМИ. Например, сайт Sky News уделил целую колонку этому событию. Королевский корреспондент Рианнон Миллс написал, что выбранное имя показывает, что «семья все еще имеет значение». Он также отметил, что, несмотря на то, что Меган и Гарри отошли от королевской семьи, интерес к ним будет огромным.

«Они упорно трудились, чтобы заявить о себе как о мировом бренде, а это означает, что их личная жизнь будет в центре внимания. Если совместить это с тем фактом, что это 11-й правнук королевы и ее первый правнук, родившийся за пределами Великобритании, международный интерес к этому ребенку все равно будет огромным», — написал корреспондент.

Он добавил, что никто бы не обратил внимания на имена девочки, если бы не публичные разногласия Гарри и Меган с другими членами королевской семьи.

«Выбор Лилибет, прозвища королевы, в некотором смысле неожиданный выбор, но знак того, что семья все еще имеет значение, несмотря на все, что было сказано», — продолжил журналист.

Миллс напомнил, что у дочери принца Уильяма, принцессы Шарлотты, тоже есть вторые имена Диана и Елизавета.

Daily Mail решили осветить эту тему кричащим заголовком: «Гарри и Меган назвали девочку Лилибет, чтобы навести мосты? Пара использует прозвище принца Филиппа для королевы в качестве имени для второго ребенка <…> после того, как шокирующие откровения оставили отношения с дворцом на волоске».

«Имя Лили Диана, родившейся ровно через 25 лет после того, как принцесса Диана посетила Северо-Западный университет, который также является университетом, который посещала и окончила Меган Маркл, кажется мне очень связанным».

«Любое рождение ребенка — это благословение. Я рад за них обоих. Будем надеяться, что маленькая Лилибет поможет решить некоторые насущные проблемы, которые были в центре внимания королевской семьи в последние месяцы», — сказал газете королевский эксперт Роберт Джобсон.

В еще одной статье таблоид отметил, что девочка родилась всего за несколько дней до 100-летия покойного принца Филиппа и выбранное имя выглядит довольно уместно.

У The Sun по теме также вышло несколько статьей. Один из материалов они озаглавили так: «Гарри и Меган назвали Лилибет в честь королевы, это очаровательно… и немного сбивает с толку». Автор размышлял о том, как странно, что пара, заявляющая о желании уйти от монаршей жизни, назвала ребенка ласковым прозвищем королевы.

«Итак, позвольте мне прояснить это, принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, два дня назад родили девочку, назвав ее Лилибет Дианой Маунтбеттен-Виндзор, что является признанием как королевы, так и Дианы, и пресса буквально не имела об этом понятия».

Журналист также предположил, что королева будет довольна и, возможно, смущена таким выбором.

В другой статье издания писатель Фил Дампьер выразил надежду на то, что пара предупредила королеву о своем решении. Он также предположил, что Гарри и Меган осознали, что перестарались со своей критикой в последние месяцы, и теперь пытаются устранить часть ущерба.

Британский журналист Пирс Морган сказал, что со стороны пары «иронично» использовать прозвище королевы в качестве имени для дочери после «разгрома королевской семьи и монархии». Он также сказал, что ему интересно, было ли это решение попыткой навести мосты с остальной королевской семьей.

Бывший пресс-секретарь королевской семьи Дики Арбитер в разговоре с Daily Mirror тоже отметил, что имя дочери могло быть «оливковой ветвью», и признался, что опешил от выбора Меган и Гарри, учитывая их последние откровенные интервью.

«Принц Гарри назвал свою дочь в честь своей бабушки, королевы Елизаветы, и своей матери, принцессы Дианы. Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор».

«В тех интервью Гарри очень критически относился к своему отцу и его воспитанию, поэтому по умолчанию также критиковал королеву», — подчеркнул Арбитер.

Он также задался вопросом, почему Диана — второе имя для девочки, а не первое, учитывая то, как сильно принц Гарри был привязан к своей матери.

«У Шарлотты также второе имя Диана, поэтому они могли выбрать его для первого имени. <…> И если имена действительно являются оливковой ветвью, то только время покажет, работают ли они», — заключил он.

Опять нарушили традиции

Все СМИ также заинтересовало, знала ли королева о таком выборе имени. Daily Mail написал, что ее проинформировали об этом до того, как в прессе появилась информация. Тем не менее Букингемский дворец, похоже, был застигнут врасплох, поскольку представитель дворца поздравил семью с пополнением только через 90 минут после объявления.

В статье также упоминается, что Маркл рожала в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Это частное учреждение, где роды стоят до 20 тысяч фунтов стерлингов (около 2 065 333 рубля).

Daily Mirror указал на то, что герцог и герцогиня Сассекские во второй раз нарушили королевские традиции. Когда Меган Маркл родила Арчи в мае 2019 года, объявление сделали только через три дня после родов. На этот раз новость о рождении держали в секрете два дня. Обычно же о пополнении в королевской семье узнают в течение пары часов.

Отдельной статьей газета отметила трогательный жест Меган Маркл и Гарри по отношению к другим девочкам. Пара попросила людей не отправлять им подарки в честь рождения дочери, а вместо этого поддержать организации, помогающие женщинам и девочкам.