Меган Маркл родила дочь. Ее назвали в честь королевы

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл во второй раз стали родителями. Об этом сообщило издание Vanity Fair.

Герцоги Сассекские назвали дочь Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Первое имя девочка получила в честь прабабушки королевы Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, а второе — в честь бабушки, принцессы Дианы.

Девочка появилась на свет в Санта-Барбаре, штат Калифорния, утром 4 июня. Новорожденная теперь стоит на восьмом месте в очереди на британский престол.

Мать и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо, уже вернулись домой.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у супругов родился сын Арчи. О второй беременности пара объявила 14 февраля. Тогда герцоги опубликовали серию фотографий, на которых обнимаются под деревом в своем поместье в Монтесито.

Осенью 2020 года супруга принца Гарри призналась в колонке для The New York Times, что в июле потеряла недоношенного ребенка.

В январе 2020-го герцоги отказались от королевских полномочий. Они перестали официально представлять королевскую семью Британии и получать государственное финансирование. Тогда же супруги переехали в Канаду, а потом — в США, на родину Маркл.