Принц Гарри сравнил жизнь в королевской семье со смесью «Шоу Трумана» и зоопарка. Он снова дал интервью

Принц Гарри дал интервью американскому актеру Даксу Шепарду. В нем он сравнил жизнь в королевской семье со смесью «Шоу Трумана» и пребывания в зоопарке. Он объяснил, что хотел дать своим детям другую жизнь, а также рассказал, как ему помогла терапия.

В скором времени у принца Гарри выходит сериал «Я, которого вы не можете видеть» в сервисе Apple TV+. Он посвящен психическому здоровью. Гарри работал над ним вместе с Опрой Уинфри, которой они дали скандальное интервью вместе с Меган Маркл. В рамках продвижения своего шоу принц Гарри пообщался с американским актером Даксом Шепардом в его подкасте Armchair Expert.

Порочный круг королевской семьи

Как написал The Guardian, в интервью герцог Сассекский раскритиковал то, как его воспитал принц Чарльз, обсудил боль и страдания, передающиеся по наследству в королевской семье, и подчеркнул, что хотел разорвать порочный круг для своих детей.

Говоря о своем детстве, принц подчеркнул, что не собирается тыкать в кого-то пальцем и кидаться обвинениями.

На фото принц Гарри с создателями подкаста

«Но безусловно, когда дело доходит до воспитания детей, если я испытал какую-либо форму боли или страдания из-за боли или страданий, которые, возможно, перенесли мой отец или мои родители, я собираюсь убедиться в том, что разорву этот порочный круг, чтобы не передавать это дальше», — сказал Гарри.

По мнению принца, родители должны делать все возможное, чтобы то, что пережили они сами, никогда не стряслось с их детьми. Это стало одной из причин, по которой он решил перевезти свою семью в США. Переезд стал шансом изменить жизнь для его детей. Сейчас у Гарри есть двухлетний сын Арчи, а в ближайшее время в семье будет пополнение в лице дочери.

Свобода в Америке

Гарри отметил, что в Лос-Анджелесе чувствует гораздо больше свободы. И он, и его жена Меган Маркл смогли выдохнуть и почувствовать себя более расслабленными. Например, теперь он может спокойно катать по улицам своего сына на заднем сиденье велосипеда. У него бы не было такой возможности в Великобритании.

Герцог признался, что уже на третьем десятке своей жизни понимал, что не хочет королевскую «работу». Гарри видел, что она сделала с его матерью принцессой Дианой. Он был вынужден «улыбаться и смиряться», но, зная все закулисье, не хотел быть частью этого мира.

«Это смесь „Шоу Трумана“ и зоопарка», — сказал герцог Сассекский.

«Шоу Трумана» — сатирический фильм 1998 года с Джимом Керри в главной роли, где главный герой узнает, что он является звездой международного популярного реалити-шоу.

В интервью принц Гарри также отметил роль своей жены Меган Маркл, которая видела, что с ним происходит. Именно после разговора с ней он начал ходить на терапию. Маркл замечала, что ему было больно и что из-за некоторых вещей, которые были вне его контроля, Гарри сильно злился, у него кипела кровь.

Он сказал, что терапия помогла ему «вытащить голову из песка» и заставила понять, что ему нужно использовать свое привилегированное положение, чтобы помогать другим.

Гарри добавил, что Меган, познавшая королевскую жизнь, сейчас сказала бы — люди могут создать жизнь, которая будет лучше жизни любой принцессы.