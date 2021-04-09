Жизнь в тени королевы. Как принц Филипп сделал своей работой заботу о Елизавете II

Скончавшийся в Великобритании принц Филипп 73 года жил в тени своей супруги королевы Елизаветы II. Ради нее он отказался от военной карьеры и даже согласился, чтобы дети и жена носили ее фамилию. Он был заботливым семьянином, морально поддерживал принцессу Диану, а своей главной работой считал обеспечение спокойного правления Елизаветы.

В пятницу стало известно о смерти мужа королевы Елизаветы II — принца Филиппа. В июне ему должно было исполниться 100 лет. В заявлении Букингемского дворца отметили, что супруга «с глубоким сожалением объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что принц был источником вдохновения для многих молодых людей и помогал монархии.

«Он помогал королевской семье и самой британской монархии выдерживать курс так, чтобы она оставалась институтом, безусловно, жизненно необходимым для баланса и радости нашей жизни как нации», — заявил политик.

Можно предположить, что выдерживать этот самый курс Филиппу было непросто. Чтобы быть рядом с супругой, ему пришлось от много отказаться.

«Чертова амеба»

Принц Филипп женился не на королеве. Он познакомился с Елизаветой во время учебы в колледже. На тот момент она была еще принцессой. Между молодыми людьми завязалась переписка. Юная Елизавета была в восторге от высокого статного блондина и на всех мероприятиях буквально ходила за ним хвостиком. Они поженились в 1947 году, за пять лет до того, как Елизавета стала королевой. Тогда Филипп полностью посвятил себя семье.

Перед коронацией ему сообщили, что во всех случаях он будет вторым по старшинству после королевы, однако властных полномочий иметь не будет. Так полному идей о модернизации монархии Филиппу пришлось оставить свои задумки в этой сфере. Это было непросто, ведь принц был прирожденным лидером.

Также после восшествия жены на престол он оставил военную карьеру. А ведь ради нее Филипп прошел непростой путь. Чтобы поступить на службу в ВМФ Британии, будущему мужу Елизаветы пришлось отречься от всех своих титулов и стать принцем Маунтбеттеном. И уже в статусе британского военного Филипп отправился на фронт, откуда и писал письма своей принцессе.

Ради жены он посвятил себя исключительно обязательствам королевской особы — официальным встречам и заботам о деятельности фондов.

После того как Елизавета стала королевой, при дворе разгорелся скандал. Тогда остро встал вопрос о фамилии правящего дома. Дядя Филиппа, Дики, хотел, чтобы ей была Маунтбеттен — фамилия его и принца. Однако Елизавета приняла решение оставить собственную — Винздор. Ее же дали детям — Чарльзу и Анне.

«Я единственный мужчина в стране, не способный дать свою фамилию детям. Я не что иное, как чертова амеба», — процитировали Филиппа «Би-би-си».

Королева видела, как это ранит супруга, и двоим другим отпрыскам, рожденным позже, решено было дать двойную фамилию Маунтбеттен-Винздор. Это несколько успокоило Филиппа. В одном из интервью он признался, что его работой все эти годы было «обеспечить, чтобы королева правила».

Своеобразное чувство юмора

На первый план Филипп выходил в вопросах юмора, который у него был достаточно своеобразным. Принц быстро стал известен своими неосторожными и даже неполиткорректными замечаниями.

Например, на выставке примитивного искусства древних эфиопов принц пробормотал: «Что-нибудь подобное могла бы притащить моя дочь со школьного урока по ИЗО». Он же заявил, что британки не умеют готовить. Более того, Филипп отметил, что хотел бы посетить СССР, «хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи».

Но даже если в прессу просачивались резкие высказывания принца, в целом он старался держаться в рамка королевского регламента. Об этом «360» рассказал старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

В каких-то политических высказываниях он был весьма осторожен, потому что как муж Елизаветы он не должен был принимать ту или иную сторону в какой-то серьезной политической дискуссии. Должен был занимать нейтралитет Олег Охошин.

Дружил с принцессой Дианой и был заботливым семьянином

Принц мог быть достаточно резким в вопросах воспитания. Из-за этого у него сложились непростые отношения с сыном Чарльзом. Широкой аудитории это стало известно после публикации биографии старшего сына Филиппа. Ее автор, Джонатан Димблби, отмечал, что именно принц заставил Чарльза жениться на Диане Спенсер.

Однако в сложные для королевской семьи периоды Филипп проявлял себя крайне заботливым человеком. Он старался войти в положение детей и первым протягивал им руку помощи. Его очень печалили не сложившиеся браки троих из четырех отпрысков. Более того, Филипп никогда не соглашался публично обсуждать личные моменты.

Также у него сложились доверительные отношения с бывшей супругой его сына Чарльза, принцессой Дианой. В 2007 году, через 10 лет после ее смерти, в СМИ попала переписка герцога Эдинбургского с бывшей невесткой. В ней Диана называет Филиппа «дорогим папой». Теплый душевный тон письма дал понять, что отец ее супруга был для Дианы моральной поддержкой.

В Великобритании Филиппа очень уважали. Он олицетворял британскую монархию и активно участвовал в благотворительных мероприятиях.

Сейчас в стране официально объявили траур: флаги на правительственных зданиях приспустят, все парламентарии в знак скорби будут носить черные ленточки, в стране отменят все праздничные мероприятия, а сама Елизовета не будет заниматься государственными делами. В одной из своих речей королева назвала Филиппа опорой для всей семьи.

«Он не из тех, кто любит комплименты, но все эти годы он просто был моей надеждой и опорой. Я и вся наша семья, и наша страна, и многие другие страны в таком долгу перед ним, что даже и сами того не знаем, да он его и не признает», — заявила королева.