«Летают в разных самолетах». Князь объяснил положение новорожденной дочери принца Гарри

Шансы новорожденной правнучки британской королевы Елизаветы II занять престол так низки, что ей можно об этом и не мечтать. Да и денежное содержание от монархов ей тоже не светит. Об этом «360» рассказал князь, коллекционер искусства Никита Лобанов-Ростовский.

«Она так далеко [от престола], что никаких шансов этому случиться даже статистически нет. Они летают в разных самолетах», — заявил он.

И хотя отец младенца, герцог Сассекский, остается принцем, он может больше не принадлежать к королевской семье. По словам Лобанова-Ростовского, своим поведением принц Гарри настраивает общественность против себя. Изначально подданные в Лондоне относились к нему с доброжелательностью, говорили про «современного принца, женившегося на полунегритянке», ждали чего-нибудь нового для королевской семьи. А сейчас градус сменился на насмешливость.

Королевская семья не могла обязать принца Гарри и Меган Маркл выбрать для дочери такое имя — Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор.

«Никак нет. Они настолько чокнутые — такое сильное слово», — заявил князь.

Девочке не полагается денежное содержание от королевской семьи — «это уже слишком далеко». Тем более принц Гарри делает в год по несколько сотен миллионов без особых усилий, добавил Лобанов-Ростовский.

Маркл родила дочку в Санта-Барбаре, штат Калифорния, утром 4 июня. Новорожденная теперь стоит на восьмом месте в очереди на британский престол. Ребенка назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Первое имя девочка получила в честь прабабушки Елизаветы II, которую в детстве называли Лилибет, а второе — в честь бабушки, принцессы Дианы.

Принц Гарри и Маркл уже воспитывают сына Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, который родился 6 мая 2019 года.